Hoe Sammy Bossut bijna buiten gepest werd bij Zulte Waregem

Sammy Bossut en Zulte Waregem, het is een bijna perfect huwelijk. Eén keer lagen de papieren voor de scheiding nochtans klaar. Bedrog en ruzie. Dubbele agenda's. Doffe ellende. Darije Kalezic was Hugo Broos in de zomer van 2011 als T1 opgevolgd, in het zog van de Bosnische Zwitser kwam Peter Boeve de technische staf versterken. Sammy Bossut was in het tussenseizoen aan de knie geopereerd, na de eerste oefenwedstrijd van het seizoen was Boeve niet onder de indruk van de 25-jarige doelman, al twee seizoenen onbetwist titularis. 'Wat is dat voor een keeper?', liet de ex-verdediger van onder andere Ajax en Oranje zich ontvallen.

Op training sprak Boeve hem geregeld aan met Tom, de naam van tweede doelman Tom Muyters. Bossut zei dat hij Sammy heette, Boeve knikte: 'Oké, Tom.' Pesterijen. 'Psychologische oorlogsvoering, een poging om mijn doelman te destabiliseren. Op een dag heb ik tijdens een vergadering met alle trainers en Hans Gilhaus, de technisch directeur, op tafel geklopt en gezegd dat ik niet aanvaardde dat Boeve op mijn terrein kwam', zegt keeperstrainer Gianny De Vos.

Negen seizoenen onbetwist titularis bij SV Zulte Waregem, dat zich in zeven seizoenen vier keer voor play-off 1 kwalificeerde en in de lente van 2013 pas op de slotspeeldag naast de titel greep, maar de grote erkenning bleef uit. 'Andere doelmannen krijgen wekelijks hogere cijfers, dat klopt. Ik heb bij KV Kortrijk nog gewerkt met Glenn Verbauwhede, die journalisten zei dat hij meer dan een 6 moest krijgen of dat hij anders niet meer met hen zou spreken', lacht De Vos. 'Dat heb ik Sammy nooit horen zeggen.'

