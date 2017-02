Hoe Tielemans uit de schaduw trad van Januzaj en Musonda Jr

Net als bij Romelu Lukaku een paar jaar eerder werd het script van project Tielemans tot in de puntjes vastgelegd. 'Sommige clubs hebben een individueel traject ontwikkeld om hun grootste talenten te laten doorstromen en dat was voor Tielemans het geval bij Anderlecht', vertelt Landry Dimata, een persoonlijke vriend van Tielemans. 'Bij Anderlecht wisten ze al heel vroeg wat ze met hem zouden aanvangen op zijn 16e.'

Toch duurde het tot halfweg zijn puberjaren voor Tielemans intensief wordt klaargestoomd om het Vanden Stockstadion te entertainen. Binnen de club rezen er aanvankelijk twijfels over het ware potentieel van Tielemans - zelfs nadat hij op zijn 16e zijn profcontract tekende. Zijn gebrek aan pure explosiviteit baarde enkele beleidsbepalers zorgen. 'Youri stond lang in de schaduw van Januzaj en Musonda', vertelt Mohammed Ouahbi, die Tielemans onder zijn hoede had bij de U8, U11, U14 en U17. 'Zij nestelden zich in de hoofden van de mensen dankzij een dribbel of bovennatuurlijk technisch hoogstandje. Youri blonk uit in eenvoud, al zijn bewegingen waren functioneel. Hij had geen makelaar zoals de andere spelers en zijn entourage zette geen filmpjes van hem op YouTube.'

Het juiste paard

Het maakte Tielemans echter weinig uit of hij bij zijn leeftijdsgenoten werd ingedeeld of niet. Hij wilde gewoon voetballen. Maar de promotie van Tielemans viel niet bij iedereen in goede aarde. Sommige ouders begonnen te morren omdat hij bij de U17 de jongste was en meteen de aanvoerdersband kreeg. Corners, vrije trappen en strafschoppen zijn ook voor hem. Tielemans was zo zeker van zijn stuk dat niemand in de buurt van de bal mocht komen op een stilstaande fase. 'Youri kwam heel zelfverzekerd over', herinnert Samuel Bastien zich van zijn periode met Tielemans bij de U17. 'Zijn sterke persoonlijkheid manifesteerde zich vooral op het veld. Hij zei niet veel, maar wanneer hij iets te vertellen had, dan luisterde iedereen.'

Niemand die de aanvoerder dus durfde tegen te spreken. Niemand die wist of het de keuze was van de trainer of van hogerhand om Tielemans meteen tot kapitein te benoemen. 'Tegenover de anciens van de ploeg was dat niet correct', klinkt het bij iemand die destijds geregeld de wedstrijden van de U17 bijwoonde. 'Het is dus normaal dat er wat jaloezie was. Als je ziet hoe ver Tielemans het geschopt heeft, dan was die afgunst voor niets nodig.'

Met Tielemans hadden ze bij paars-wit vrij vroeg op het juiste paard gewed, beseft Samuel Bastien. 'Ik kan alleen maar vaststellen dat Anderlecht gelijk had om Youri op zijn 16e naar het eerste elftal te gidsen. Hij heeft alle jeugdreeksen doorlopen en bezit dus het DNA van Anderlecht. Hij vertegenwoordigt beter dan wie ook Anderlecht.'

Alain Eliasy en Thomas Bricmont

Lees de volledige reportage, Youri Tielemans: het model van Neerpede, in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 maart