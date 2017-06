KV Kortrijk vraagt klare taal van de stad in stadiondossier

KV Kortrijk startte vorige week zijn derde seizoen onder het eigenaarschap van Vincent Tan en het ziet er niet naar uit dat de Maleisiër dit keer wel zal investeren in de ploeg. Het is trouwens al van januari geleden dat CEO Ken Choo nog in Kortrijk is geweest. Ondertussen blijven de geruchten over een mogelijke nieuwe verkoop van de club sluimeren.

...