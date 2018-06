Meunier: 'Buitenlandse en dus neutrale staf is beste keuze die bond kon maken'

Vergeleken met twee jaar geleden is de voorbereiding anders aangepakt, met meer tijd voor de familie, geen stages in het buitenland en geen verplaatsingen. 'De prioriteiten lagen dit keer anders', beaamt Meunier. 'Wat meer weg uit die sfeer die de vorige keer een beetje beklemmend was. Alles om geen opgesloten gevoel te krijgen. Fysiek voelt iedereen zich daardoor goed, mentaal ook.

'Een toernooi, of het nu een EK is dan wel een WK, is totaal anders dan het leven bij een club. Daar heb je een lang seizoen, en eigenlijk veel monotonie. Hier kom je in een andere wereld, met jongens die je veel minder ziet. Ik zeg altijd: bij de Rode Duivels krijg je een vakantiegevoel. Je ziet jongens terug na lange tijd, je speelt met de kaarten of op een console,...

'We zijn altijd samen, een echte groep, Walen, Vlamingen. Er zit een soort homogeniteit in de groep. Dat de staf buitenlands en dus neutraal is, is voor mij een van de beste keuzes die de bond kon maken. In de periode van René Vandereycken hakten de Walen op hem in, tijdens de periode van Marc Wilmots waren het de Vlamingen. Nu heb je dat niet, met die buitenlandse staf. Bovendien is het ook iemand die uit de Premier League komt, net als achttien jongens in de selectie, geloof ik. Ik vind dat een heel intelligente keuze.'

De verdediger van PSG en de nationale ploeg heeft het wel voor Roberto Martínez. Hij is vooral fan van diens duidelijkheid. 'Als het tijd is om te werken, moet je serieus aan de slag. Daarnaast kan er worden gelachen. Onder Wilmots was het soms wat laks. Soms kan dat te ver gaan en valt de scheiding weg tussen ontspanning en werk. Martínez heeft een profmentaliteit. Er wordt gewezen op plaatsing, op problemen die er kunnen opduiken, alles wordt goed voorbereid. De tweede bal, pressing, wie waar moet komen helpen, dat wordt allemaal vooraf doorgepraat en ingeoefend. Misschien zijn we daarin nog steeds geen honderd procent, maar we komen dicht bij.'

Tactische intelligentie

Iedereen in het team is weer een paar jaren rijper en tactisch volwassener, ondervindt Meunier. 'Met PSG ben ik gegroeid. Hier is dat ook zo, op dat vlak bevind ik me in hetzelfde universum. (lacht) Wat we twee jaar geleden nog misten, was tactische intelligentie. Het waren nog vaak de individuen die, bijvoorbeeld tegen Hongarije, het verschil maakten.

'Later, tegen Wales, zijn we op een ploeg gebotst die er meer zin in had en die zich tactisch tevreden stelde met het spelen binnen zijn mogelijkheden, op de counter, met snelle spelers. Wij stonden daar tegenover zonder precieze ideeën. We hadden een goeie ploeg die vooraf mee kreeg: je speelt in een 4-3-3 en voetballen maar. Geen jongens die mekaar overlapten, weinig beweging eigenlijk, wat lusteloos, iets te laks,...'

Zijn de verwachtingen daarom nu anders dan op het EK twee jaar geleden? 'Andere verwachtingen niet', denkt Meunier. 'Het doel is nog steeds de laatste vier, maar of we dat halen, zal afhangen van wie we verderop tegenkomen. Je hebt wat geluk nodig en als je in de kwartfinales Brazilië treft... Maar je hebt de keuze niet: als je ambities hebt, moet je een trapje hoger en dat soort grote landen voorbij. Anderzijds zijn er de kwaliteiten van onze groep en de voorbije ervaringen in toernooien, waarin we op bepaalde momenten misschien niet de goeie reactie hadden.'