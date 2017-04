Milicevic (AA Gent): 'Het beste moet nog komen'

'De toegenomen maturiteit stemt me vooral blij. Er wordt heel volwassen omgesprongen met de verwachtingen. Door de nieuwkomers pasten we onze speelwijze aan. En het lukt. Presteren op het moment dat de spanning en de belangen groter worden, het vergt toch een zekere mentale volwassenheid', oordeelt Milicevic, gevraagd naar de groeiende vormcurve van de Gantoise.

Mitrovic: 'Ik voel hier dagelijks dat iedereen hunkert naar een nieuwe trofee. Eenmaal je van de Champions League hebt geproefd, wil je dat nog een keer meemaken. Dat geldt voor iedereen binnen deze club. En het duidt op ambitie. De afgelopen twee maanden toonden we ons ware gelaat. Money time kwam eraan. We verloren bijna niet meer. Het toont aan dat we verder doorgroeien naar een nieuw statuut. AA Gent hoort thuis bij de beste drie teams van België.'

De Europa Leaguewedstrijden tegen Tottenham veranderden veel, zegt Milicevic:'De echt domme fouten en de weggeefdoelpunten verdwenen. De concentratie zit beter. Qua mentaliteit en solidariteit werd alles beter na Tottenham. We dwongen daar respect af, vooral omdat we weinig ruimte weggaven maar ook fysiek en qua efficiëntie ons potentieel toonden.'

Wisselmogelijkheden

Wat wordt straks de grootste troef van AA Gent in een eventueel titeldebat met Anderlecht en Club Brugge? Milicevic: 'Onze toegenomen wisselmogelijkheden. Vorig seizoen zaten we aan dertien tot vijftien gelijkwaardige elementen, nu beantwoorden zeker twintig spelers aan die kwaliteitsnorm. Het beste moet nog komen, we zijn in volle ontwikkeling en kunnen verrassen met basisopstellingen en invallers.'

Mitrovic: 'De beste ploeg is Anderlecht, het moeilijkst te bekampen is Club Brugge. Ons verzet qua wapens werd groter. Tegen Club stonden we op, als echte mannen die de strijd durfden aan te gaan. We toonden aan dat we klaar waren voor die speelstijl. Een belangrijk signaal, vind ik.'

Milicevic: 'Kubo met zijn infiltraties, Moses Simon en Samuel Kalu met hun snelheid vanop de zijkant... Jérémy Perbet heeft weinig nodig om te scoren in de zestien meter, Kalifa Coulibaly is met zijn kopbalsterkte moeilijk te bestrijden. We kunnen meer variëren: lange ballen, korte combinaties, flankvoorzetten, centraal doorstoten.'

Mitrovic: 'Onze fighting spirit kan een doorslaggevende factor worden. Verdedigend toonden we ons al een paar keer een muur. Je voelt meer zekerheid. Samuel Gigot is een beest en moeilijk te verslaan, zijn integratie verliep vlekkeloos. De bevestiging dat hij een toptalent is. Met Kalinic in je rug weet je dat er internationale klasse het doel bewaakt. Daardoor kunnen we nog wat dromen.'

