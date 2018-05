Radja Nainggolan: 'Ook onder andere bondscoach keer ik niet terug bij Rode Duivels'

Nainggolan zei dat woensdagavond in het Vier-programma Gert Late Night.

De middenvelder van AS Roma werd door bondscoach Roberto Martinez opnieuw gepasseerd voor het WK - hij was er vier jaar geleden onder Marc Wilmots ook al niet bij in Brazilië - en kondigde prompt zijn afscheid bij de Rode Duivels aan.

Achter die beslissing staat hij nog steeds: 'Ik heb al te veel meegemaakt in deze periode, het is voor mij genoeg geweest. Ik wil niet nog eens herbeginnen,' aldus Nainggolan.

Ook als Martinez vertrekt en een andere bondscoach 'Ninja' er terug bij wil, zal hij daar niet op ingaan. 'Voor mij is het over. Er zijn genoeg spelers, ik ben ook al dertig. Ik zou zeggen dat ik het telefoontje apprecieer, maar dat mijn beslissing vaststaat. Ik ben altijd iemand van mijn woord geweest.'

Nainggolan gaf nog aan 'vermoeid te zijn van alles wat ik zie in de voetbalwereld. Ik hou van voetbal, ik amuseer mij telkens wanneer ik op een voetbalveld kom, maar ik zie zoveel valsheid. Het is alleen maar business geworden'.