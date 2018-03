Rode Duivel Kabasele vraagt zwaardere sancties om racisme in Belgische voetbal aan te pakken

Het imago van het Belgisch voetbal kreeg dit seizoen enkele deuken. Zoals recent op 4 februari wanneer Francis N'Ganga zijn beklag doet over racistisch gedrag in het Jan Breydelstadion. De linksachter van Sporting Charleroi kookt vanbinnen en signaleert het probleem aan de scheidsrechter. Die laat via de stadionspeaker een boodschap omroepen.

Wat volgt is een kettingreactie. Via Twitter beweert de Belgische Congolees Paul-José Mpoku dat hij een dag eerder ook racistisch bejegend werd in Lokeren. Vijf dagen later, tijdens de terugmatch van de halve finale in de beker van België, klaagt de middenvelder van de Rouches opnieuw het onaangepaste gedrag van het Brugse publiek aan. Voor Mpoku is dat de druppel die de emmer doet overlopen. Na de match vraagt hij aan de instanties en de spelers om zich te mobiliseren tegen een verschijnsel dat in het begin van het nieuwe jaar niet meer te overzien is.

Twee maanden eerder. Kortrijk, 27 december 2017. De 42e minuut kabbelt rustig voort wanneer Uche Agbo een tweede gele kaart krijgt. Een beslissing die de Nigeriaan van Standard minutenlang aanvecht bij de man in het zwart. Uiteindelijk maakt hij toch aanstalten om naar de kleedkamer te gaan, maar de weg is nog lang. De sfeervolle staantribune, waar ook de harde kern staat, komt in zicht.

En dan loopt het helemaal fout. Agbo beantwoordt het aanhoudende geschreeuw en de doordringende apengeluiden van de Kortrijkzanen met een welgemeende fuck you. Enkele seconden later gooit hij ook een fles water in het publiek.

Zijn gebaar versterkt alleen maar de woede van de thuissupporters, die op hun beurt projectielen smijten. Spelers uit beide kampen komen tussenbeide, vanop een afstand bekijkt het scheidsrechterskorps het tafereel gelaten.

Twee jaar eerder was er in het Guldensporenstadion een soortgelijk incident met Christian Kabasele. Ook hij werd het slachtoffer van racistische kreten.

De Rode Duivel, ex-Genk en nu spelend voor Watford, vertelt: 'Ik heb vaak met racisme te maken gehad. In Bulgarije was het schering en inslag in uitwedstrijden. Bedroevend, maar het gebeurt eigenlijk overal.

'Mij overkwam het in 2015 niet toevallig in Kortrijk toen ik nog voor Genk voetbalde. Ik weet nog dat ik in de rechthoek sta en het duel win van mijn tegenstander. Hij valt en de supporters van de thuisploeg claimen een strafschop. Ik hecht geen belang aan het rumoer achter mij, en net wanneer ik op het punt sta mij aanspeelbaar te maken, hoor ik supporters apengeluiden maken. Het is een minderheid en toch is het duidelijk hoorbaar.

'Ik overloop heel snel mijn opties. Ofwel wind ik mij op en en verlies ik mijn focus op de match. Ofwel blijf ik kalm en negeer ik hen. Ik heb optie twee gekozen. Ik ben zelfs niet naar de scheidsrechter gegaan om het te melden.

'Mocht alles te herdoen zijn, dan zou ik wel meteen de arbiter aangeklampt hebben. Na de match had ik een degout van wat er gebeurd was. Er is overleg geweest met het bestuur van Genk en Kortrijk heeft zijn excuses aangeboden. We waren aan het wachten tot ze de schuldigen zouden identificeren, maar ze vonden niemand. We hebben dan maar besloten om het zo te laten.

'De match daarop heb ik mijn doelpunt tegen Standard gevierd door een aap na te bootsen. Ik had niets voorbereid. Het was een spontane ingeving van het moment. Het was een vette knipoog of beter gezegd een middelvinger richting de mensen die mij zonder respect behandeld hadden. Het was mijn manier om te zeggen: jullie zien mij als een dier? Wel, ondanks alles kan ik voetballen en kan ik een goal maken. Ik zou het opnieuw doen. Daar ben ik geen honderd maar tweeduizend procent zeker van.

'Hoe het voelt om vergeleken te worden met een dier? Bij elke mens zou dat hard aankomen. Je moet over een goed incasseringsvermogen beschikken om ermee om te kunnen gaan.'

'In België zouden de sancties gerust zwaarder mogen zijn. Alleen al als afschrikmiddel. Het is een kwestie van opvoeding. Als mijn zoon een fout maakt, zal ik hem straffen, zodat hij het niet meer opnieuw zou doen. Nu zit je met het gegeven dat de clubs zich niets aantrekken van de boetes.

Engeland

'België zou beter een voorbeeld nemen aan Engeland. Via initiatieven als Show Racism The Red Card of Kick It Out wordt het probleem op een pedagogische manier aangepakt. Bij Watford worden wij ingeschakeld om met jongeren te spreken en ik vind dat dat we nog meer tijd moeten investeren in die jonge gasten. Kinderen van elf jaar vinden het bijna banaal om 'vuile neger' te horen. Terwijl het zo'n vreselijk scheldwoord is. Indien racisme niet ingedijkt wordt, moeten we een krachtig signaal geven.

'Ik zou zeggen: laten we met alle donkere spelers een weekend thuis blijven. Sommige debielen zouden dan pas begrijpen hoe belangrijk we zijn voor een club. Hoe dan ook: die mensen moeten inzien dat we onze strijd niet zullen opgeven.'