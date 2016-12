Standard noch Charleroi krijgt punten na stilgelegde Waalse derby

Charleroi krijgt ook een match achter gesloten deuren opgelegd, maar die sanctie is voorwaardelijk. Dat is het vonnis van de Geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB).

Standard moet meteen twee matchen achter gesloten deuren spelen, omdat ook de voorwaardelijke sanctie van 2 maart effectief wordt gemaakt. Charleroi moet er dus voor zorgen dat zijn supporters zich het komende jaar niet opnieuw misdragen of er volgt ook een thuismatch zonder publiek.

Gestaakt bij 1-3

De commissie vindt dat beide supportersclans verantwoordelijk zijn voor de definitieve stillegging van de match. 'De commissie is zich goed bewust van de moeilijkheden die een minderheid veroorzaakt. Door hun gedrag berokkenen ze schade aan het voetbal en aan waarden als opvoeding, respect en fair play. De commissie kan niet toestaan dat die minderheid een obstakel vormt voor wat een gelegenheid tot ontspanning in een beveiligde omgeving moet zijn', verklaarde voorzitter Hubert Poncelet.

De Waalse derby Charleroi - Standard van 4 december werd in de tweede helft tot twee keer toe tijdelijk stilgelegd, nadat supporters van de bezoekers Charleroidoelman Penneteau hadden bekogeld met aanstekers en er ook bommetjes in zijn buurt waren ontploft.

Scheidsrechter Serge Gumienny floot de match na een korte pauze telkens opnieuw op gang, maar na twee derde wedstrijd gooiden supporters van de Carolo's een drinkbeker naar Standard-doelman Hubert. Daarna ging er ook een bommetje in zijn doelgebied af. Gumienny was het beu en floot de wedstrijd bij een 1-3 tussenstand in het voordeel van Standard definitief af.

Beroep

Zoals verwacht kondigde Standard meteen beroep aan tegen het vonnis van de Geschillencommissie. 'Standard aanvaardt deze sanctie niet. In eerste instantie zullen we naar het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) stappen. Indien nodig brengen we de zaak voor de burgerlijke rechtbank', zei advocaat Grégory Ernes. 'Het is toch vreemd dat er 24 uur na de zitting al een vonnis is. Dat doet vragen rijzen over de juridische correctheid.'

Ook Pierre Lochte, juridisch directeur van de Rouches, kon niet leven met de sanctie. 'Het is onrechtvaardig en ongezien dat een club op een sportieve manier wordt gestraft voor het gedrag van zijn supporters. Het is niet de eerste keer in België dat een match stilgelegd wordt, maar het is wel de eerste keer dat daarvoor punten afgetrokken worden', stelde Lochte.

Sterk signaal

Charleroi gaat niet in beroep, laat clubadvocaat Jean-Philippe Mayence weten. 'Charleroi heeft altijd gezegd dat de club er geen juridische slijtageslag van wil maken. Dit is een heel sterk signaal naar de club en zijn supporters. Met deze sanctie maak je duidelijk dat er dingen moeten veranderen', stelde hij. 'Hoewel de match achter gesloten deuren met uitstel is, vind ik het een strenge sanctie voor een club die nog nooit eerder verantwoordelijk was voor de stillegging van een match. Dat beide clubs geen punten krijgen, stemt me tevreden. Zo schrijft het reglement het voor.'

Door het beroep van Standard, 'zal Charleroi tegen zijn zin mee moeten in die juridische strijd', aldus Mayence.

