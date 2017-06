Sven Kums tekent bij Anderlecht

Sven Kums wordt vrijdagnamiddag officieel voorgesteld, meldt Anderlecht. Hij zou er een contract voor vijf seizoenen ondertekenen.

De transfer hing al een tijdje in de lucht. Paars-wit trekt Kums aan als vervanger voor Youri Tielemans, die de Brusselse club ruilt voor AS Monaco.

De 29-jarige Kums, van het Brusselse afkomstig, keert hiermee terug naar de club die hem opleidde - zijn vader is er nog steeds jeugdtrainer.

Hij vertrok er in 2008 wegens een gebrek aan speelkansen en droeg achtereenvolgens het shirt van Lierse, KV Kortrijk, het Nederlandse Heerenveen en AA Gent. Bij de Buffalo's groeide hij uit tot dé draaischijf van de ploeg die in 2015 haar eerste landstitel in de clubgeschiedenis en won hij de Gouden Schoen.

Na het seizoen 2014-2015 tekende hij bij het Engelse Watford, dat hem meteen ter beschikking stelde van Udinese, maar dat avontuur werd geen onverdeeld succes.

Ook AA Gent wilde Kums terughalen, maar bijt dus in het zand.

Bij Anderlecht krijgt hij nu alsnog de kans om zich te bewijzen bij zijn jeugdclub en om Champions League te spelen.

'Belangrijk dat Dendoncker blijft'

Is Kums de juiste man om Tielemans te vervangen? Redacteur Fréderic Vanheule van Sport/Voetbalmagazine kent de Assenaar en ontmoette hem eerder dit jaar in Udine. 'Hij is iemand die veel ballen recupereert en snel het spel kan omschakelen naar een aanval, hij staat nooit stil. Fysiek sterk, een box-to-boxspeler die graag in de zestien meter komt. Scoren en vooral assists geven, iemand in stelling brengen, dat is wat hij het liefst doet. Daarom ook dat hij graag zo hoog speelt. In Italië moest hij als het ware als libero voor de verdediging spelen.'

Anderlecht moet nu hopen dat de Leander Dendoncker nog een jaar blijft, oordeelt Vanheule. 'Kums heeft iemand als Dendoncker, die het defensieve werk kan opknappen, naast zich nodig. Bij AA Gent was dat Renato Neto. Een middenveld met én Kums én Hanni of Stanciu én Trebel is een probleem.'