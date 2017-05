Tielemans: 'Gaan naar Brugge om te winnen'

RSC Anderlecht begint zondag om 18 uur aan de topper op het veld van Club Brugge met een bonus van vier punten op Blauw-zwart. Bij eventuele winst is Paars-wit, met nog twee speeldagen te gaan, zeker van een 34e landstitel.

Een ontspannen Tielemans sprak vrijdag de pers toe. Van titelstress is er volgens de 20-jarige middenvelder geen sprake bij Paars-Wit. 'We hebben niet veel stress en bereiden ons voor zoals het hoort. We moeten zondag gewoon goed spelen en niet aan de titel denken.'

Dat laatste zal allicht een onmogelijke opdracht zijn en ook de 4-0 vernedering van eind vorig seizoen in Brugge kan Tielemans moeilijk uit zijn gedachten bannen. Een titel in Brugge zou daarom extra mooi zijn voor RSCA. 'Het doet nog altijd een klein beetje pijn en het zal zondag waarschijnlijk wel ergens in mijn achterhoofd zitten. Het verschil met vorig jaar is vooral dat de groepssfeer bij ons nu veel beter is.'

Ook met een gelijkspel zondag doet Anderlecht, dat vier punten voorsprong telt, een uitstekende zaak. Met welke ingesteldheid trekt het dan naar Brugge? 'Wij gaan naar daar om te winnen, maar een punt rapen in Brugge is altijd goed. Ik verwacht een gesloten wedstrijd met hoge intensiteit, waar het verschil in de verdediging en op het middenveld gemaakt zal worden', aldus Tielemans.

Dat Anderlecht door zijn sterke Europese campagne vermoeider de seizoensfinale ingaat, is voor Tielemans niet of nauwelijks een argument. 'Ik denk net dat onze laatste match tegen Manchester United ons heel veel vertrouwen heeft gegeven voor de rest van het seizoen', klinkt het zelfzeker. 'Maar de titel is nog niet binnen. Dat is wat de pers schrijft, maar het kan nog mis gaan.'

Eens het wel zo ver is, kan er wel een feestje vanaf. Na de vorige titel van Anderlecht ging Tielemans nog braafjes naar huis. 'Dit jaar moet ik de volgende dag niet meer school', zei de kersverse Ebbenhouten Schoen met grote glimlach.

Transfer

Over zijn toekomst wilde Tielemans niets kwijt. 'Ik heb enkele aanbiedingen, maar beslis pas aan het einde van het seizoen.' Vooral Monaco circuleert als volgende stap voor de getalenteerde Brusselaar.

