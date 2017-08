Voetbalbond past reglement aan na (of door?) zaak-Coopman

April 2014. Voor een mogelijke halve finale van de Champions League tussen Chelsea en Atlético Madrid blijkt dat in de deal over de huur van Thibaut Courtois een clausule is opgenomen. Die bepaalt dat als Atlético de keeper in een Europese competitie tegen Chelsea laat opdraven, het dan drie miljoen euro per halve finalematch aan The Blues moet betalen.

Net voor de CL-loting reageert de UEFA ferm: "Het is verboden om druk uit te oefenen op een andere club over het wel of niet opstellen van spelers. Alle overeenkomsten daarover zijn ongeldig, nietig en onuitvoerbaar. Elke poging om die regels te schenden zal worden bestraft. (...) De integriteit van de sportieve competitie is een fundamenteel principe." Gevolg: Courtois staat twee keer in doel.

Drie jaar later zet Club Brugge, voor de uitleenbeurt van Brandon Mechele, Boli Bolingoli en Sébastien Bruzzese aan STVV, en Carlos Strandberg aan Westerlo in de tweede helft van vorig seizoen, en dit seizoen voor Sander Coopman aan Zulte Waregem, een soortgelijke constructie op. Daarbij wordt een 'bijkomende vergoeding' geëist als de uitgeleende spelers tegen hun moederclub worden opgesteld.

Is dat, gezien het precedent met de zaak-Courtois, wel toegelaten? En riskeert Club Brugge dan een straf van de UEFA/FIFA? "Neen", zegt Bernardo Palmeiro, een Portugese advocaat die tot begin 2017 voor het disciplinaire departement van de FIFA werkte aan Sport/Voetbalmagazine. "In de zaak-Courtois ging het om Champions Leaguematchen. Tussen Club en Zulte Waregem (en ook Westerlo en STVV vorig seizoen,) echter om een deal voor duels binnen dezélfde competitie. En dan komt de UEFA of FIFA niet tussenbeide - dat is een zaak voor de Belgische voetbalbond."

Niet verboden, noch toegestaan

Het probleem is echter, zo ontdekte Sport/Voetbalmagazine, dat die het artikel 18bis uit het FIFA-reglement niet heeft overgenomen, terwijl elke nationale bond, volgens datzelfde FIFA-reglement, verplicht is dat te doen. Dat artikel bepaalt dat een club geen contract mag afsluiten met een andere club dat "de kans biedt om de prestatie van die club te beïnvloeden." Op basis van dat artikel veroordeelde de UEFA ook de huurdeal rond Courtois.

Clausules afsluiten met zo'n 'bijkomende vergoeding' zijn dus op dit moment in België noch expliciet verboden, noch expliciet toegestaan. "De fout ligt dus niet bij Club Brugge, want dat doet niets onreglementairs, maar bij de KBVB. Als de FIFA dat hoort, kan het een onderzoek openen en de bond een sanctie opleggen", aldus Palmeiro.

Zo ver zal het allicht niet komen, want KBVB-woordvoerder Pierre Cornez liet aan Sport/Voetbalmagazine weten dat de bond "heeft vastgesteld dat artikel 18bis van het FIFA-reglement met betrekking tot het statuut en de transfer van spelers niet letterlijk werd opgenomen in ons bondsreglement." En dat "de bevoegde instanties zo snel mogelijk zullen analyseren hoe het FIFA-artikel in het bondsreglement geïntegreerd kan worden."

Als dat gebeurt zullen constructies zoals met Sander Coopman niet meer mogelijk zijn. Al kunnen andere clubs de huidige clausule met Coopman wel nog aanvechten voor de rechtbank, wegens een inbreuk op het mededingingsrecht. Volgens Frank Hendrickx, professor arbeids- en sportrecht aan de KU Leuven, mét kans op slagen.