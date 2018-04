Wie is Tom Van den Abbeele, nieuwe sportief directeur bij STVV?

Tom Van den Abbeele moet het nieuwe gezicht van de Kanaries worden. De aanstelling van de 38-jarige Oost-Vlaming past helemaal bij het hippe en frisse imago dat de club zichzelf heeft toegeëigend de laatste jaren.

RememberIvan Leko, Yannick Ferrera en Philippe Bormans. Van den Abbeele moet de volgende in de rij worden die STVV als hefboom gebruikt om een duurzame carrière op het hoogste niveau uit te bouwen.

Niet slecht voor een selfmade man die helemaal onderaan de voetballadder begon. De Balegemenaar zat in 2010 nog bij de Brabantse tweedeprovincialer Sporting Eizeringen, waar hij uitgebreide matchanalyses hield en zijn vriendin vanop het dak van de kantine de thuiswedstrijden liet filmen. Maar hij is vooral de man die als trainer van vierdeklasser Dilbeek in september 2010 Thomas Foket op diens zestiende in het eerste elftal liet debuteren. Toen nog links en rechts voorin. Foket mocht geen matchen spelen met de beloften omdat hij nog geen zestien jaar was en ging dus meteen van de junioren naar de eerste ploeg.

De tweevoudige Rode Duivel stak er al vroeg bovenuit, maar Van den Abbeele durfde het wel aan om zo'n jonge snaak een kans te geven. En laat dit precies zijn wat STVV zocht: een man met lef en branie om jonge talenten op een vroege leeftijd te ontdekken en naar Limburg te brengen.

Dankzij GT Sports & Consultancy, een talentdetectiebedrijf dat hij samen met Gert Saerens oprichtte, kent hij de (inter)nationale markt bij de jongeren als zijn broekzak. En in het dossier van Jordan Botaka bewees Van den Abbeele vorige zomer dat hij à la Mogi Bayat een situatie kan deblokkeren. STVV weigerde in eerste instantie in te gaan op de salariseisen van Botaka - pas na Van den Abbeeles tussenkomst groeiden beide partijen naar elkaar toe.

Van hem wordt nu verwacht dat hij de kleedkamer schoonveegt. Na het einde van de reguliere competitie werd er beslist welke spelers moeten vertrekken. Verwacht wordt dat er een zevental jongens zullen mogen beschikken. Aan Van den Abbeele om straks zijn netwerk aan te spreken en het project van de Japanners geloofwaardig te maken.