Kobe Bryant, een van de bekendste en grootste basketbalspelers aller tijden, is zondag om het leven gekomen bij een helikoptercrash in Calabasas, Californië. Dat bevestigden de autoriteiten van het stadje nabij Los Angeles.

Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna waren twee van negen inzittenden, die de crash allemaal niet hebben overleefd. Vanessa Bryant, de partner van de basketballegende, zou niet aan boord geweest zijn. Kobe was ook vader van drie andere dochters.

De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer. De oorzaak van de crash is onbekend. Om 23u00 Belgische tijd geeft de politie van Los Angeles op een persconferentie meer informatie. Wel is bekend dat Bryant en zijn dochter op weg waren naar een wedstrijd in de stad Thousand Oaks, waar Gianna zou spelen en Kobe zou coachen. Eén van Gianna's teamgenotes en een ouder daarvan zaten volgens Amerikaanse media ook in de neergestorte helikopter. De autoriteiten geven geen informatie over de inzittenden van de helikopter tot de nabestaanden van alle slachtoffers zijn ingelicht.

Legende

De 41-jarige Bryant is één van de meest succesvolle spelers in de NBA-geschiedenis. Met de Los Angeles Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

Zijn debuut maakte hij op amper 18 jaar en 158 dagen, een record in de NBA. In 2016 zette de 1m98 grote shooting guard na twintig jaar een punt achter zijn carrière, die hij volledig bij de Lakers doorbracht (1996-2016).

In 2008 werd 'The Black Mamba' - zijn bijnaam, naar 's werelds snelste en gevaarlijkste gifslang - tot Most Valuable Player van de NBA uitgeroepen, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA-finale.

Daarnaast trad hij met de Western Division aan in15 All Star Games, waarin hij vier keer tot MVP werd uitgeroepen, en won hij twee keer olympisch goud met het Amerikaanse Dream Team, in 2008 in Peking en 2012 in Londen.

Topscorer

Met 33.643 punten is Kobe Bryant ook de nummer vier op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.

Pas zondagochtend nog werd hij op die ranglijst gepasseerd door LeBron James, die momenteel voor de LA Lakers speelt. De 35-jarige James maakte in de wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers zaterdag 29 punten en kwam daarmee op een puntentotaal van 36.655. James staat nu derde op de topscorersranglijst aller tijden. Hij moet Kareem Abdul-Jabbar en Karl Malone nog voor zich dulden. De inmiddels 72-jarige Abdul-Jabbar kwam van 1969 tot en met 1989 tot 38.387 punten. Malone staat op 36.928 punten.

Bryant had James zondagochtend via Twitter nog gefeliciteerd.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Eerbetoon tijdens wedstrijden zondag

Even leek het erop dat alle wedstrijden in de NBA zondag zouden worden afgelast vanwege het overlijden van Bryant, maar de organisatie besloot toch te gaan basketballen. Op diverse manieren werd in de basketbalstadions een eerbetoon gebracht aan legendarische basketballer.

De wedstrijd tussen Denver Nuggets en Houston Rockets begon met een minuut stilte. Op de schermen in de hal van de Nuggets was een afbeelding van Bryant te zien. Bij San Antonio Spurs tegen Toronto Raptors besloten de spelers van beide teams om bij het begin van de wedstrijd de schotklok, de tijd die een ploeg bij iedere aanval heeft om te schieten, te laten aflopen zonder iets te doen. De schotklok telt altijd 24 seconden, gelijk aan het rugnummer dat Bryant het grootste deel van zijn carrière bij Los Angeles Lakers droeg.

Reacties op overlijden Kobe Bryant

Op Twitter stromen de reacties ondertussen binnen. Onder andere president Donald Trump, maar ook sporters uit alle landen uiten hun ongeloof en medeleven over de dood van Bryant..

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Fuck ! 😢 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 26, 2020

Kobe - you were a true inspiration to me as an athlete. I always admired your professionalism, drive and dedication. Our thoughts are with your loved ones. RIP. 💔 pic.twitter.com/q9HLczKKo8 — Kim Clijsters (@Clijsterskim) January 26, 2020

