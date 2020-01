Kobe Bryant stierf zondagnacht bij een helikoptercrash samen met zijn dochter. Matthias Stockmans, die voor Sport/Voetbalmagazine de NBA volgt, vertelt over de legende.

Wat maakte Kobe Bryant tot een van de beste basketters ooit?

Wat maakte Kobe Bryant tot een van de beste basketters ooit?Matthias Stockmans: 'Allereerst zijn palmares natuurlijk, met twee olympische titels en vijf NBA-titels. Die NBA-titels kwamen er bovendien in twee verschillende periodes, eerst begin jaren 2000 (2000-2002) en dan nog eens in 2009 en 2010. Eentje minder dan zijn idool en de man met wie hij altijd vergeleken werd: Michael Jordan, die zijn totaal van zes NBA-ringen ook in twee periodes binnen haalde. Die vergelijking met Jordan is overigens helemaal niet overdreven. Beide spelers hanteerden een gelijkaardige speelstijl, speelden op dezelfde positie en profileerden zich op eenzelfde manier. Aanvankelijk te individueel, vervolgens meer in team leren spelen, maar allebei clutch players, leiders die graag het laken naar zich toetrekken wanneer het er op aankomt... en het dan ook afmaken. Geboren winnaars, die in hun gedrevenheid niet per sé de sympathiekste wilden bevonden worden. 'In feite kan je beide NBA-iconen op gelijke hoogte zetten. Kijk maar naar hun statistieken. Zowel defensieve als offensieve alleskunners. Het enige verschil met Jordan is dat die actief was in een periode dat de NBA aan zijn mondiale veroveringstocht begon en zodoende altijd symbool zal blijven staan voor de populariteitsexplosie van de NBA in de jaren negentig. Daardoor wordt MJ's legacy nog net dat ietsje groter ingeschat. Met Bryant verdienstelijk als vice-president.'Toch was hij niet altijd geliefd. Hoe komt dat?'Om die vraag te beantwoorden, kan je eigenlijk opnieuw een parallel trekken met een andere grootheid uit de sportwereld: Cristiano Ronaldo. Bryant wekte bewondering en ontzag voor de manier waarop hij zich als atleet verzorgde. Tot aan zijn pensioen drie jaar geleden bleef hij op hoog niveau spelen, twintig jaar topniveau, passend afgesloten met zestig punten in zijn afscheidswedstrijd. Het zegt alles over zijn gedrevenheid. Iets wat mensen, zowel amateurs als andere professionals, inspireert. Maar net als bij Ronaldo wekt die tunnelvisie en die ijdelheid ook aversie op bij een ander deel van de bevolking. 'Bryant kon op een veld redelijk meedogenloos zijn, ook voor zijn eigen ploegmaats, en zijn killerblik flirtte geregeld met de arrogantie. Er was soms zijn egoïsme, niet voor niets staat zijn naam zes keer in de top tien van spelers die het meeste aantal pogingen ondernam in een wedstrijd (met 50 pogingen als NBA-record). Dat hij op een bepaald moment in de clinch lag met coach Phil Jackson en ploegmaat Shaquille O'Neal is daarvan een symptoom. En dan was er nog de donkere periode privé waarin hij verwikkeld raakte - en uiteindelijk vrijgesproken werd - in een verkrachtingszaak. Nog een parallel met Ronaldo.' Was Kobe groter dan de sport?'Kobe Bryant heeft de populariteit van de NBA, en bij uitbreiding de basketbalsport, mee verder uitgebouwd. Aan het begin van deze eeuw heeft hij de LA Lakers, samen met de Boston Celtics en de Chicago Bulls een van meest mythische NBA-clubs, weer in ere hersteld na meer dan tien magere jaren. Hij leefde voor de sport, en niet enkel de zijne. Aan zijn jeugd in Italië, waar zijn vader Joe nog gebasketbald heeft, hield hij een passie voor voetbal over. AC Milan was zijn favoriete team. Later ook FC Barcelona. Hij geraakte goed bevriend met David Beckham toen die in LA neerstreek midden jaren 2000. Wanneer hij kon, probeerde hij de Amerikaanse MLS een duwtje in de rug te geven. Een week voor zijn dood sloot hij zelfs nog een grote sponsordeal af als hoofdleverancier van sportdranken voor de MLS-clubs. 'Daarnaast vertolkte Bryant, vader van vier dochters, ook een belangrijke rol als ambassadeur van het vrouwenbasketbal. Al tijdens zijn spelerscarrière nam hij geregeld de tijd om naar de vrouwenploeg van LA te gaan kijken in de WNBA. Hij richtte verscheidene academies op. Zo speelde zijn eigen dochter Gianna (13) in de Mamba Academy -vernoemd naar zijn bijnaam 'The Black Mamba'-, ze werd een grote toekomst toegedicht. Iets waar trotse vader Kobe ook weer vol voor ging. Ze waren trouwens op weg naar een training toen de helikopter neerstortte.'