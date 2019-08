Matthias Casse heeft zonet zilver behaald op het WK judo in Tokio. Hij verloor de finale van nummer twee van de wereld, Sagi Muki. Sami Chouchi verloor in de achtste finales.

Casse, de regerend Europees kampioen, was vrij in de eerste ronde. Het nummer vier van de wereld vloerde de Chinees Zha Lasai (IJF 72) met ippon, de Italiaan Antonio Esposito (IJF 24) met waza-ari en de Slovaak Filip Stancel (IJF 91) met ippon.

In de kwartfinale tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 5) haalde hij het in de golden score met ippon. In de halve finales stond Casse tegenover de Iraanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Saeid Mollaei. Die schakelde hij ook uit met ippon. Voor het goud verloor Casse de strijd tegen de nummer 2, Sagi Muki met een ippon. Wel een mooie prestaties van de man uit Mortsel na een gewonnen WK bij de junioren twee jaar geleden en het EK eerder dit jaar in Minsk.

Chouchi vloerde achtereenvolgens Abdullah Alkhuzam uit Koeweit (IJF 171), met ippon, de Italiaan Christian Parlati (IJF 25), ook met ippon, en de Puertoricaan Adrian Gandia (IJF 55) met waza-ari.

De Georgiër Luka Maisuradze (IJF 29) bleek in de achtste finales met ippon te sterk. Daarmee zat zijn toernooi erop.