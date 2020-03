In een interview met Sport/Voetbalmagazine verklapt Vincent Vanasch, voor de derde keer op rij verkozen tot beste hockeykeeper ter wereld, hoe hij zich soms als een superheld voelt en waarom de Red Lions misschien wel de beste hockeyploeg ooit is.

Op zijn 32ste is Vincent Vanasch het uithangbord van een sport in volle expansie, en als hij komende zomer in Tokio goud pakt met de Red Lions, zou hij wereldwijd één van de meeste bekroonde hockeyspelers kunnen worden. Met M.H.C. Oranje-Zwart en Waterloo Ducks veroverde hij in respectievelijk 2015 en 2019 de Euro Hockey League, met de nationale ploeg won Vanasch het WK (2018), het EK (2019) en olympisch zilver (2016).

Zijn de huidige Red Lions de sterkste ploeg in de geschiedenis van het hockey? Vanasch: 'We leunen er in ieder geval dicht tegen aan. Wanneer we slagen in de triple wereldkampioen -Europees Kampioen - Olympische Spelen, zat dat het geval zijn. Maar we voelen al dat we niet langer op dezelfde manier bekeken worden. Eerlijk gezegd zou ik graag in het hoofd van de Nederlandse of Duitse coach gekeken hebben op het moment van de loting van de poules. Alleen al het feit dat je gevreesd wordt door anderen, is aangenaam.'

Superheld

Vanasch komt uit een echte hockeyfamilie, maar zijn motivatie om doelman te worden haalde hij toch elders... 'Mijn twee grote broers en mijn zus speelden hockey, ik ben hen gewoon gevolgd', vertelt hij. 'Toen ik drie was, liep ik thuis door de gangen met een stick. En omdat ik me graag vermomde, vond ik het cool om me in de keepersuitrusting te hullen.'

'Ik had een helm die tien keer te groot en honderd keer te zwaar was, maar als ik dat ding op mijn hoofd zette, had ik het gevoel dat ik transformeerde in een superheld. Bijna dertig jaar later motiveert Shane McLeod (trainer van de Red Lions, nvdr.) me nog steeds op die manier. Voor de finale van de wereldbeker kwam hij naar me toe en zei: 'Trek je superheldenpak aan en win de match voor ons!' Het is bizar, maar door dat soort dingen stijg je boven jezelf uit.'

Persoonlijkheidstesten

De Red Lions worden vaak voorgesteld als een vriendengroep. 'Ik zie ons meer als een familie dan een groep vrienden', geeft Vanasch aan. 'We voelen ons goed bij elkaar, ontspannen. En we proberen zo open mogelijk te zijn, als het niet gaat, spreken we de zaken uit. Het is niet de bedoeling dat ieder in zijn hoekje zit te kniezen.'

'We hebben trouwens allemaal persoonlijkheidstesten gedaan waarvan de resultaten voor iedereen beschikbaar zijn. Zo kunnen we zien hoe de een of de ander reageert in een bepaalde situatie. Sommige jongens haten het als er tegen hen geroepen wordt, anderen houden daarvan. Het is belangrijk om dat soort zaken te weten.'

'Op mij moeten ze niet te veel roepen', analyseert hij zijn eigen persoonlijkheid, 'anders sluit ik me af. Door ervaring begrijp ik nu bepaalde zaken beter. Vroeger ging ik minder en minder praten als ik een doelpunt binnen kreeg, en begon ik pas terug te communiceren als ik een mooie redding deed. Als ik nu een doelpunt pak, ga ik net meer praten en tonen dat ik geen schrik heb. Lichaamstaal is belangrijk. Wanneer je een verslagen indruk maakt, speel je je tegenstander in de kaart. Zelfs tegenover je eigen ploeg is het belangrijk dat ze weten dat de volgende bal voor jou is.'

