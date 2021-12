Skateboarden, muurklimmen en surfen blijven olympische sporten tot op de Spelen van 2028 van Los Angeles. De moderne vijfkamp, gewichtheffen en boksen staan niet op de initiële lijst van 28 sporten, donderdag gelanceerd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Kit McConnell, de sportieve directeur van het IOC, verklaarde dat deze sportdisciplines een sterk debuut hebben gemaakt in Tokio. De organisatie in LA staat er ook volledig achter.

"Ze brengen nieuwe groepen naar de spelen, hebben een globale impact en populariteit. Bovendien zijn ze erg toegankelijk.", aldus de sportbobo. "Met deze sporten kan het IOC ook in de toekomst de jongere generaties aantrekken naar de Spelen."

Moderne vijfkamp, boksen en gewichtheffen moeten vrezen voor deelname, al liet IOC voorzitter Thomas Bach wel weten dat er nog pistes open liggen.

In het boksen en gewichtheffen zijn er nog grote problemen inzake het bestuur bij de federaties. Tijdens de moderne vijfkamp in Tokio was er het schandaal waarbij de Duitse coach Kim Raisner een paard mishandelde, toen ruiter Annika Schleu goud misliep.

Kit McConnell, de sportieve directeur van het IOC, verklaarde dat deze sportdisciplines een sterk debuut hebben gemaakt in Tokio. De organisatie in LA staat er ook volledig achter. "Ze brengen nieuwe groepen naar de spelen, hebben een globale impact en populariteit. Bovendien zijn ze erg toegankelijk.", aldus de sportbobo. "Met deze sporten kan het IOC ook in de toekomst de jongere generaties aantrekken naar de Spelen." Moderne vijfkamp, boksen en gewichtheffen moeten vrezen voor deelname, al liet IOC voorzitter Thomas Bach wel weten dat er nog pistes open liggen. In het boksen en gewichtheffen zijn er nog grote problemen inzake het bestuur bij de federaties. Tijdens de moderne vijfkamp in Tokio was er het schandaal waarbij de Duitse coach Kim Raisner een paard mishandelde, toen ruiter Annika Schleu goud misliep.