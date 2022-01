De Belgian Cats en VRT-sportjournalist Eddy Demarez hebben met elkaar gesproken, vijf maanden na de ongelukkige uitspraken van de Sporza-commentator.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Belgian Cats deed Eddy Demarez begin augustus via het nog openstaande videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysieke voorkomen of de naam van de Belgische basketbalvrouwen. De uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging en kritiek en de VRT zette de sportjournalist op non-actief.

Beide partijen gingen afgelopen maandag samen aan tafel zitten. 'Het was bevrijdend om in een rechtstreeks gesprek mijn excuses te kunnen aanbieden aan de Cats', zegt Demarez woensdag op Sporza. 'Het was een ontzettend goed, fijn en warm gesprek. De mensen die je gekwetst hebt in de ogen zien, was erg confronterend.'

Ook de Cats willen vooruit en aanvaarden zijn excuses.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Belgian Cats deed Eddy Demarez begin augustus via het nog openstaande videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysieke voorkomen of de naam van de Belgische basketbalvrouwen. De uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging en kritiek en de VRT zette de sportjournalist op non-actief. Beide partijen gingen afgelopen maandag samen aan tafel zitten. 'Het was bevrijdend om in een rechtstreeks gesprek mijn excuses te kunnen aanbieden aan de Cats', zegt Demarez woensdag op Sporza. 'Het was een ontzettend goed, fijn en warm gesprek. De mensen die je gekwetst hebt in de ogen zien, was erg confronterend.' Ook de Cats willen vooruit en aanvaarden zijn excuses.