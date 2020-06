Naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy Merckx, de grootste Belgische sportfiguur van vorige eeuw, liet Sport/Voetbalmagazine u stemmen om op zoek te gaan naar de beste Belgische sportman/vrouw van de 21e eeuw. Dit is deel 2 van uw top 50!

40 David Goffin (tennis)

Verliezend finalist ATP-finals, 4 ATP-titels, 3 x kwartfinalist grandslam, finalist Davis Cup

De 29-jarige Luikenaar bereikte in drie grandslamtoernooien al de kwartfinale, maar zijn hoogtepunt moet toch de ATP-finals in 2017 geweest zijn. Daar versloeg hij zowel Rafael Nadal als Roger Federer, maar bleek Grigor Dimitrov in de finale te sterk.

Davod Goffin is de Belgische hoop in het mannentennis © Belga Image

39 Hans Van Alphen (atletiek)

1 x winnaar Meeting van Götzis, 4e plek Olympische Spelen

Op de Spelen van 2012 in Londen pakte hij net geen medaille in de tienkamp, de olympische discipline bij uitstek. Een van de beste meerkampers die dit land ooit gekend heeft.

Hans Van Alphen is in de tienkamp van alle markten thuis © Belga Image

38 Thierry Neuville (rally)

13 rally-overwinningen, 41 podiums, 234 etappewinsten

Stilaan de Poulidor van de rally. Al vier keer tweede in het WK. Drie keer bleek Sébastien Ogier te sterk, vorig jaar was het Ott Tänak. Het moet toch eens lukken: go, Thierry, go!

Wanneer komt die wereldtitel voor Thierry Neuville? © Belga Image

37 Koen Naert (atletiek)

1 x Europees kampioen, winnaar Golden Spike

Van een goeie meeloper tot een absolute topper, de evolutie die Koen Naert doormaakte was spectaculair. Dat hij in 2018 Europees kampioen op de marathon werd, heeft hij naar eigen zeggen ook te danken aan meditatie.

Koen Naert bezorgde ons land een gouden medaille op de Europese kampioenschappen van 2018 in Berlijn. © Belga Image

36 Bashir Abdi (atletiek)

1 x zilver Europees kampioenschap, winnaar Golden Spike, 1x zilver marathon Tokio

Met een schitterende tweede plaats op de marathon van Tokio begin dit jaar leken we een medaillekandidaat voor de Olympische Spelen te hebben. Helaas zal Bashir Abdi nog een jaartje moeten wachten.

Bashir Abdi is een van de Belgische medaillekandidaten in Tokio © Belga Image

35 Simon Mignolet (voetbal)

1 x Champions League, 1 x Belgisch kampioen, 1x brons WK, 2 x Keeper van het Jaar, 23 caps

Veel Champions Leaguewinnaars telt ons land niet, maar Simon Mignolet is er eentje. Hij zat vorig jaar tegen Tottenham wel op de bank bij Liverpool, maar ook die plaats moet je verdienen.

Simon Mignolet keerde na een succesvol Engels avontuur terug naar België © Belga Image

34 Aagje Vanwalleghem (turnen)

1 x allroundfinale Olympische Spelen, 6 x Belgisch kampioene, 1 x brons EK

De turnster bereikte op de Spelen van Athene in 2004 de finale van de individuele meerkamp turnen, waar ze 23e werd. Ongetwijfeld de beste Belgische turnster ooit tot Nina Derwael haar intrede deed.

Aagje Vanwalleghem zette het Belgisch turnen op de kaart © Belga Image

33 Dirk Van Tichelt (judo)

1 x olympisch brons, 1 x Europees kampioen, 9 x Belgisch kampioen

Op de Spelen van 2016 in Rio was de verwachting dat Charline Van Snick of Toma Nikiforov een medaille zou pakken voor België, maar het was de 'Beer van Brecht' die met brons ging lopen.

De 'Bronzen Beer' verraste vriend en vijand op de Spelen van 2016 © Belga Image

32 Tessa Wullaert (voetbal)

1 x Duits kampioen 2 x Duitse beker, 1 x BeNeLeague-kampioen, 2 x Belgische beker, 86 caps

Ze is het uithangbord van het Belgisch damesvoetbal. Tessa Wullaert won titels en bekers in drie verschillende landen. Twee keer stond ze met Wolfsburg in de CL-finale, maar die ging telkens verloren van Olympique Lyon.

Tessa Wullaert is een van de sterren van de Red Flames © Belga Image

31 Jonathan Borlée (atletiek)

5 x Europees kampioen 4x400 m, 1 x WK-zilver 4x400 m, 1 x EK-brons

Specialist in de 400 meter. Samen met zijn broer Kevin nam hij al deel aan drie Olympische Spelen (2008, 2012 en 2016). Twee keer eindigden ze met het estafetteteam op de 4x400 meter op een vierde plaats.

Jonathan Borlée is samen met zijn broer Kevin onversneden klasse op de 400 m © Belga Image

