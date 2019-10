De 12-jarige Johannes Balbaert en ultraman Nico De Neef hebben op de marathon van Gent het Belgisch record met de rolstoel verbeterd. Het is hun voorbereiding op de Ultra Man Challenge van volgend jaar in Israël.

In maart volgt de grote uitdaging in Israël met de Ultra Man Challenge voor Nico De Neef en zijn 12-jarige metgezel Johannes Balbaert. Ze hebben alvast een eerste drempel overwonnen door zondag tijdens de marathon in Gent het Belgisch record met de rolstoel te verbreken. Ze deden met 3 uur 24 minuten en 15 seconden maar liefst 10 minuten beter dan het vorige record. En dan was het parcours nog niet eens helemaal rolstoelvriendelijk.

De vriendschap tussen beide sporters kadert binnen het Ultrakid-project. Daarmee wil De Neef samen met Johannes, die sinds zijn derde van 'tepel tot teen' verlamd is, de Ultra Man Challenge in Israël doen. De Neef deed daar vorig jaar als eerste Belg ooit aan mee en werd meteen derde.

De Ultra Man Challenge is niet voor gewone sporters. Er moeten namelijk 10 km zwemmen, 420 kilometer fietsen en 84 kilometer lopen (twee marathons) overwonnen worden. Vorig jaar deed Nico De Neef het in 29 uur en 27 minuten en ook nu is het doel om onder de 30 uur te blijven.

De voorbereiding op die heroïsche competitie is al even bezig. In juni oefenden ze al eens met zwemmen. Johannes doet dat in een bellyak, een kajak waarin Johannes kan liggen en moet peddelen met zijn handen. Het fietsen gaan ze binnenkort nog oefenen. Met Ultrakid willen beide sporters aantonen dat niets onmogelijk is en dat mensen met een beperking naar buiten moeten gaan en moeten sporten.