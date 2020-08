Beerschot is kampioen van de Proximus League voor het seizoen 2019-2020. De Antwerpenaren wonnen zondag de terugmatch van de finale in 1B met 1-4 op het veld van OH Leuven. Begin maart triomfeerde Beerschot in de heenwedstrijd ook al met 1-0. Beide clubs waren sinds vrijdag al zeker van promotie naar de hoogste voetbalafdeling.

Er vloeide de voorbije maanden bijzonder veel inkt over de wedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot, maar uiteindelijk waren beide ploegen sinds vrijdag al zeker van promotie door de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League om achttien teams toe te laten in 1A komend seizoen.

Niettemin begonnen beide teams zondagavond met veel inzet aan hun wedstrijd. Tissoudali en Noubissi testten Keet met schuchtere pogingen. Aan de overkant dreigde Maertens na twintig minuten met een vlam op Vanhamel. Op het halfuur moest de Beerschot-goalie opnieuw in actie komen, ditmaal op een vlam van topschutter Henry. Het was het sein voor een periode van Leuvense druk en binnen drie minuten knikte kapitein Duplus net naast en vlamde Sowah op de deklat.

De Ghanees, die wordt gehuurd van zusterclub Leicester City, had de smaak te pakken en trapte even later ook nog eens nipt over. Beerschot leek op het punt te staan te breken, maar het tegendeel was waar. Een scherp aangesneden hoekschop van de tot dan toe onzichtbare Holzhauser ging via Schuermans (43.) tegen de Leuvense netten, 0-1.

Vlak voor rust kreeg Leuven het deksel bijna zelfs een tweede keer op de neus. Bourdin trof na een scrimmage de lat, waarna de bal via Ngawa net naast ging. Beerschot ging met een enigszins gevleide 0-1 rusten.

De treffer vlak voor rust was duidelijk een domper voor de thuisploeg, en die ontgoocheling leek vlak na de pauze nog niet verwerkt. Tissoudali (52.) profiteerde van geklungel in de Leuvense defensie en tikte de 0-2 tegen de netten.

Leuven was nu helemaal KO en Noubissi (62.) trapte tien minuten later na een knappe dribbel de 0-3 voorbij Keet. Voor de thuisploeg waren er nog pogingen van Sowah (op de lat) en Maertens (over).

De efficiëntie was met momenten duidelijk zoek en daarom bracht Brys Perbet. De goaltjesdief deed zijn reputatie alle eer aan en scoorde elf minuten voor tijd de 1-3.

Leuven drong nog verder aan, maar het was Placca die voor Beerschot in de toegevoegde tijd op de tegenaanval de 1-4 eindstand op het bord zette. Beerschot mocht vervolgens de kampioenenschaal van de Proximus League anno 2019-2020 in de lucht steken.

De Ratten hebben als winnaar van de 1B-finale een klein voordeel in de Beker van België, want ze komen pas in actie in de zesde ronde. Verliezer OH Leuven moet al aantreden in de vijfde ronde van de Croky Cup op het veld van een amateurclub.

