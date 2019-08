Cultheld Teemu Pukki (29) kan het dus ook een reeks hogerop. Tot grote vreugde van de fans van Norwich.

In tijden van waanzinnige transferbedragen voor spelers die niet altijd uitblinker zijn, springt het verhaal van de Fin Teemu Pukki, de vlot scorende spits van Norwich, eruit: gratis weggehaald bij Brøndby was hij vorig seizoen goed voor 36 goals in 56 wedstrijden, club en nationale ploeg samen. Een koopje. Het bezorgde hem de status van cultheld in Norwich en omstreken.

...