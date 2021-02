Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zondag de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij is meteen de eerste leider.

De 26-jarige Nederlander haalde het na 176 km tussen Al Dhafra Castle en Al Mirfa in een sprint voor zijn landgenoot David Dekker en de Let Emils Liepins. Van der Poel, die in de Verenigde Arabische Emiraten aan zijn wegseizoen begint, liet eerder nog optekenen zonder persoonlijke ambitie te starten in de UAE Tour.

Maandag staat een individuele tijdrit over 13 km op het programma op Al Hudayriat Island. Na het afhaken van enkele wedstrijden in januari is de UAE Tour de eerste afspraak op de WorldTour-kalender. Vorig jaar won Adam Yates de rittenkoers na een ingekorte versie wegens het coronavirus.

