22 rijders in voorlopig 8 Grote Prijzen. Het formule 1-seizoen ziet er heel bijzonder uit. Ontdek hier alle rijders en de kalender.

Voorlopig zal de F1-wereld het moeten doen met 8 manches in 6 verschillende landen, maar het doet dat wel met 22 rijders, die uit 14 landen komen. Een bont gezelschap dus dat het formule 1 een steeds internationaler gezicht geeft.

Lewis Hamilton gaat ook nu als de grote favoriet van start. De Brit heeft 84 GP-overwinningen achter zijn naam staan, dat zijn er slechts zeven minder dan de illustere Michael Schumacher. Met elf zeges etaleerde Hamilton in 2019 een zelden geziene suprematie en het is niet duidelijk wie dat overwicht kan breken. Alles anders dan een zevende wereldtitel van de Mercedesrijder zou een verrassing zijn, in dat geval komt hij op gelijke hoogte van Michael Schumacher.

Lees ook: Lewis Hamilton is op recordjacht

Ferrari blijft met 238 GP-overwinningen een mythe in de wereld van de formule 1. De rode squadra viert nu zijn 70e verjaardag en rijdt straks zijn 1000e grand prix. Maar of het opgewassen is tegen het machtige Mercedes is zeer de vraag, vooral ook omdat de auto in de testritten duidelijk een stuk langzamer is dan de concurrent. Bovendien heeft Sebastian Vettel ondertussen al te horen gekregen dat er volgend seizoen geen plaats meer is voor hem bij de Italiaanse renstal en werd zijn plek al weggegeven aan Carlos Sainz. Het is dan ook maar de vraag hoe de Duitser het dit seizoen zal aanpakken. Zal hij nog steeds de strijd willen aangaan met Charles Leclerc of laat hij het seizoen varen? De 22-jarige Leclerc is amen met de even oude Nederlander Max Verstappen meer dan ooit de exponent van een nieuwe lichting die verder wil opschuiven in de hiërarchie.

Nieuw, fris bloed kan dit wereldje wel gebruiken. Om de dominantie van Lewis Hamilton tegen te gaan en de saaiheid te bannen.

44 LEWIS HAMILTON (ENG)

Mercedes - AMG Petronas

Geboren: 07/01/1985 te Tewin (ENG)

Overwinningen: 84

Pole positie: 88

Aantal grote prijzen: 250

Lewis Hamilton en Mercedes zijn de grote favoriet om ook dit jaar wereldkampioen te worden © Belga Image

5 SEBASTIAN VETTEL (GER)

Scuderia Ferrari

Geboren: 03/07/1987 te Heppenheim (GER)

Overwinningen: 53

Pole positie: 57

Aantal grote prijzen: 240

Sebastian Vettel © BELGAIMAGE

77 VALTTERI BOTTAS (FIN)

Mercedes - AMG Petronas

Geboren: 28/08/1989 te Villähde (FIN)

Overwinningen: 7

Pole positie: 11

Aantal grote prijzen: 139

Valtteri Bottas © BELGAIMAGE

16 CHARLES LECLERC (FRA)

Scuderia Ferrari

Geboren: 16/10/1997 te Monte Carlo (FRA)

Overwinningen: 2

Pole positie: 7

Aantal grote prijzen: 42

Charles Leclerc © BELGAIMAGE

23 ALEXANDER ALBON (ENG/THA)

Aston Martin Red Bull Racing

Geboren: 23/03/1996 te Londen (ENG)

Aantal grote prijzen: 21

Alexander Albon © BELGAIMAGE

4 LANDO NORRIS (ENG/BEL)

McLaren F1 Team

Geboren: 13/11/1999 te Bristol (ENG)

Aantal grote prijzen: 21

Lando Norris © BELGAIMAGE

33 MAX VERSTAPPEN (NED)

Aston Martin Red Bull Racing

Geboren: 30/09/1997 te Hasselt (BEL)

Overwinningen: 8

Pole positie: 2

Aantal grote prijzen: 102

Max Verstappen © BELGAIMAGE

55 CARLOS SAINZ JR. (ESP)

McLaren F1 Team

Geboren: 01/09/1994 te Madrid (ESP)

Aantal grote prijzen: 102

Carlos Sainz Jr. © BELGAIMAGE

3 DANIEL RICCIARDO (AUS)

Renault F1 Team

Geboren: 01/07/1989 te Perth (AUS)

Overwinningen: 7

Pole positie: 3

Aantal grote prijzen: 171

Daniel Ricciardo © BELGAIMAGE

31 ESTEBAN OCON (FRA)

Renault F1 Team

Geboren: 17/09/1996 te Evreux (FRA)

Aantal grote prijzen: 50

Esteban Ocon © BELGAIMAGE

10 PIERRE GASLY (FRA)

Scuderia Alpha Tauri

Geboren: 07/02/1996 te Rouen (FRA)

Aantal grote prijzen: 47

Pierre Gasly © BELGAIMAGE

26 DANIL KVJAT (RUS)

Scuderia Alpha Tauri Honda

Geboren: 26/04/1994 te Ufa (RUS)

Aantal grote prijzen: 93

Danil Kvjat © BELGAIMAGE

11 SERGIO PEREZ (MEX)

BWT Racing Point F1 Team

Geboren: 26/01/1990 te Guadalajara (MEX)

Aantal grote prijzen: 176

Sergio Perez © BELGAIMAGE

7 KIMI RÄIKKÖNEN (FIN)

Alfa Romeo Sauber

Geboren: 17/10/1979 te Espoo (FIN)

Overwinningen: 21

Pole positie: 18

Aantal grote prijzen: 312

Kimi Räikkönen © belgaimage

18 LANCE STROLL (CAN/BEL)

BWT Racing Point F1 Team

Geboren: 29/10/1998 te Montreal (CAN)

Aantal grote prijzen: 62

Lance Stroll © BELGAIMAGE

99 ANTONIO GIOVINAZZI (ITA)

Alfa Romeo Sauber

Geboren: 14/12/1993 te Martina Franca (ITA)

Aantal grote prijzen: 23

Antonio Giovinazzi © BELGAIMAGE

8 ROMAIN GROSJEAN (SUI/FRA)

Haas F1 Team

Geboren: 17/04/1986 te Genf (SUI)

Aantal grote prijzen: 164

Romain Grosjean © BELGAIMAGE

6 NICHOLAS LATIFI (CAN/IRN)

Rokit Williams Racing

Geboren: 29/06/1995 te Montreal (CAN)

Debuut

Nicholas Latifi © BELGAIMAGE

20 KEVIN MAGNUSSEN (DEN)

Haas F1 Team

Geboren: 05/10/1992 te Roskilde (DEN)

Aantal grote prijzen: 102

Kevin Magnussen © BELGAIMAGE

63 GEORGE RUSSELL (ENG)

Rokit Williams Racing

Geboren: 15/02/1998 te King's Lynn (ENG)

Aantal grote prijzen: 21

George Russell © BELGAIMAGE

Kalender 2020 - 2021 Zondag 5 juli: Spielberg (AUT, 15u10) Zondag 12 juli: Spielberg (AUT, 15u10) Zondag 19 juli: Boedapest (HUN,15u10) Zondag 2 augustus: Silverstone (ENG, 15u10) Zondag 9 augustus: Silverstone (ENG, 15u10) Zondag 16 augustus: Barcelona (ESP, 15u10) Zondag 30 augustus: Spa-Francorchamps (BEL, 15u10) Zondag 6 september: Monza (ITA, 15u10)

Voorlopig zal de F1-wereld het moeten doen met 8 manches in 6 verschillende landen, maar het doet dat wel met 22 rijders, die uit 14 landen komen. Een bont gezelschap dus dat het formule 1 een steeds internationaler gezicht geeft. Lewis Hamilton gaat ook nu als de grote favoriet van start. De Brit heeft 84 GP-overwinningen achter zijn naam staan, dat zijn er slechts zeven minder dan de illustere Michael Schumacher. Met elf zeges etaleerde Hamilton in 2019 een zelden geziene suprematie en het is niet duidelijk wie dat overwicht kan breken. Alles anders dan een zevende wereldtitel van de Mercedesrijder zou een verrassing zijn, in dat geval komt hij op gelijke hoogte van Michael Schumacher. Ferrari blijft met 238 GP-overwinningen een mythe in de wereld van de formule 1. De rode squadra viert nu zijn 70e verjaardag en rijdt straks zijn 1000e grand prix. Maar of het opgewassen is tegen het machtige Mercedes is zeer de vraag, vooral ook omdat de auto in de testritten duidelijk een stuk langzamer is dan de concurrent. Bovendien heeft Sebastian Vettel ondertussen al te horen gekregen dat er volgend seizoen geen plaats meer is voor hem bij de Italiaanse renstal en werd zijn plek al weggegeven aan Carlos Sainz. Het is dan ook maar de vraag hoe de Duitser het dit seizoen zal aanpakken. Zal hij nog steeds de strijd willen aangaan met Charles Leclerc of laat hij het seizoen varen? De 22-jarige Leclerc is amen met de even oude Nederlander Max Verstappen meer dan ooit de exponent van een nieuwe lichting die verder wil opschuiven in de hiërarchie. Nieuw, fris bloed kan dit wereldje wel gebruiken. Om de dominantie van Lewis Hamilton tegen te gaan en de saaiheid te bannen. Mercedes - AMG Petronas Geboren: 07/01/1985 te Tewin (ENG) Overwinningen: 84 Pole positie: 88 Aantal grote prijzen: 250 Scuderia Ferrari Geboren: 03/07/1987 te Heppenheim (GER) Overwinningen: 53 Pole positie: 57 Aantal grote prijzen: 240 Mercedes - AMG Petronas Geboren: 28/08/1989 te Villähde (FIN) Overwinningen: 7 Pole positie: 11 Aantal grote prijzen: 139 Scuderia Ferrari Geboren: 16/10/1997 te Monte Carlo (FRA)Overwinningen: 2 Pole positie: 7 Aantal grote prijzen: 42 Aston Martin Red Bull RacingGeboren: 23/03/1996 te Londen (ENG)Aantal grote prijzen: 21 McLaren F1 Team Geboren: 13/11/1999 te Bristol (ENG) Aantal grote prijzen: 21 Aston Martin Red Bull Racing Geboren: 30/09/1997 te Hasselt (BEL)Overwinningen: 8 Pole positie: 2 Aantal grote prijzen: 102 McLaren F1 Team Geboren: 01/09/1994 te Madrid (ESP) Aantal grote prijzen: 102 Renault F1 Team Geboren: 01/07/1989 te Perth (AUS) Overwinningen: 7 Pole positie: 3 Aantal grote prijzen: 171 Renault F1 Team Geboren: 17/09/1996 te Evreux (FRA) Aantal grote prijzen: 50 Scuderia Alpha Tauri Geboren: 07/02/1996 te Rouen (FRA) Aantal grote prijzen: 47 Scuderia Alpha Tauri Honda Geboren: 26/04/1994 te Ufa (RUS) Aantal grote prijzen: 93 BWT Racing Point F1 Team Geboren: 26/01/1990 te Guadalajara (MEX) Aantal grote prijzen: 176 Alfa Romeo Sauber Geboren: 17/10/1979 te Espoo (FIN) Overwinningen: 21 Pole positie: 18 Aantal grote prijzen: 312 BWT Racing Point F1 Team Geboren: 29/10/1998 te Montreal (CAN) Aantal grote prijzen: 62 Alfa Romeo Sauber Geboren: 14/12/1993 te Martina Franca (ITA) Aantal grote prijzen: 23 Haas F1 Team Geboren: 17/04/1986 te Genf (SUI) Aantal grote prijzen: 164 Rokit Williams Racing Geboren: 29/06/1995 te Montreal (CAN) DebuutHaas F1 Team Geboren: 05/10/1992 te Roskilde (DEN) Aantal grote prijzen: 102 Rokit Williams Racing Geboren: 15/02/1998 te King's Lynn (ENG) Aantal grote prijzen: 21