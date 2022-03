De Internationale Wielerunie UCI sluit zich aan bij de vele sportbonden die Rusland en Wit-Rusland sancties opleggen na de Russische invasie in Oekraïne. Ook basketfederatie FIBA weert Russische teams.

De wielerfederatie UCI laat dinsdagavond weten dat Russische en Wit-Russische nationale teams met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van wedstrijden op de internationale kalender.

Daarnaast verliezen alle Russische en Wit-Russische ploegen hun UCI-status. Dat geldt onder meer voor Gazprom-RusVelo, dat uitkomt op het tweede niveau (als ProTeam).

Russische en Wit-Russische renners die uitkomen voor buitenlandse teams, mogen in competitie blijven maar moeten dat wel onder neutrale vlag doen.

Basket

De internationale basketfederatie FIBA laat 'tot nader order' geen Russische teams of wedstrijdofficials meer toe in haar competities, inbegrepen het basket 3x3. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend in een reactie op de inval van Rusland in Oekraïne.

De FIBA zegt met deze beslissing gehoor te geven aan de vraag van het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Op 25 maart komt het centraal bestuur van de FIBA samen om eventuele bijkomende maatregelen te bespreken, net als deze die de voorbije dagen zijn genomen door de Europese entiteiten van de FIBA.

'De FIBA veroordeelt ten strengste het geweld en hoopt dat de vrede snel wordt hersteld', klinkt het nog.

