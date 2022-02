Novak Djokovic zal zijn titels op Wimbledon en Roland Garros niet verdedigen, als het toernooi de deelnemers een verplichte vaccinatie oplegt. 'Ja, dat is de prijs die ik wil betalen', aldus de nummer 1 van de wereld in een interview met de Britse omroep BBC. Daarin had hij de vraag gekregen of hij deelname aan de competities zou opgeven.

"Ik zeg dat iedereen het recht heeft te kiezen, te handelen, te zeggen of te voelen wat ze gepast vinden", aldus Djokovic. De 34-jarige is niet gevaccineerd tegen COVID-19. Djokovic zal toernooien links laten liggen. Hij vindt zelf te kunnen beslissen over het eigen lichaam belangrijker dan titels winnen. De tennisser distantieerde zich ook van de antivax-beweging. "Ik heb nooit gezegd dat ik daar deel van uitmaak", zei hij. "Het is erg onfortuinlijk dat dit soort misvatting en verkeerde conclusie bestond, gebaseerd op iets waar ik het helemaal mee oneens ben."

Aan de BBC zei hij ook nog een open geest te bewaren over de mogelijkheid om in de toekomst zich te laten vaccineren, "want we proberen allemaal collectief de best mogelijke oplossing te vinden om COVID te stoppen". "Ik ben nooit tegen vaccinatie geweest."

De Serviër moest vorige maand Australië verlaten omdat zijn visum werd geweigerd. Hij zou daar deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Djokovic was naar Australië gevlogen met een medische vrijstelling, waardoor hij meende zonder de verplichte vaccinatie welkom te zijn. Djokovic beriep zich erop net hersteld te zijn van een coronabesmetting. Na een kleine twee weken, waarin hij deels in een quarantainehotel verbleef, werd hij alsnog naar huis gestuurd.

Djokovic komt opnieuw in actie op het ATP-toernooi in Dubai vanaf 21 februari. Deelnemers hoeven er niet tegen COVID-19 gevaccineerd te zijn.

