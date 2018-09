Na de uithaal van Serena Williams: 'Mannelijke tennissers veel meer gesanctioneerd dan vrouwen'

De New York Times berekende dat tussen 1998 en 2018 1517 bestraffingen werden uitgedeeld aan mannelijke tennisspelers tijdens grandslamtoernooien. Vrouwen kregen slechts 535 keer een sanctie in dezelfde periode.

Het racket in stukken slaan, is de meest gesanctioneerde handeling (649 keer bij de mannen, 99 keer bij de vrouwen). Vervolgens volgen beledigingen aan de scheidsrechter (344 tegenover 140) en een onsportieve houding (287 tegenover 67).

De Amerikaanse Serena Williams startte vorig weekend in haar verloren finale tegen de Japanse Naomi Osaka een tirade tegen de scheidsrechter, nadat die haar bestraft had voor het krijgen van coaching uit de tribune door haar coach. Later in de partij kreeg Williams ook nog sancties voor het kapotslaan van haar racket en voor de belediging 'dief' aan de Portugese scheidsrechter Carlos Ramos. Ze noemde de handelingen van de ref nadien 'seksistisch'. 'Ik heb al veel mannen zaken horen zeggen tegen scheidsrechters', zei Williams na afloop. 'Als ik dan de scheidsrechter een dief noem en daar een straf voor krijg, noem ik dat een seksistische beslissing.'