Naomi Osaka (WTA 2) trekt zich terug uit Roland Garros. Dat heeft de Japanse maandag via Twitter gemeld. Er zat de voorbije dagen een serieuze haar in de boter tussen Osaka en de toernooi-organisatie in Parijs, nadat de tennisster niet kwam opdagen voor persmomenten.

Osaka kreeg zondag van de organisatoren van Roland Garros nog een waarschuwing dat ze uitgesloten zou worden als ze haar persboycot verderzette. De Japanse zei dat ze dit deed om haar mentale gezondheid op peil te houden.

De 23-jarige Osaka won zondag haar eersterondewedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA 63) met 6-4 en 7-6 (7/4). In de tweede ronde zou ze woensdag normaal opnieuw tegen een Roemeense spelen, Ana Bogdan (WTA 102).

'Ik had me deze situatie nooit kunnen voorstellen toen ik een paar dagen geleden met een verklaring kwam', aldus Osaka. 'Op dit moment denk ik dat het het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich kan concentreren op het tennis in Parijs.'

Osaka zei ook dat ze zich 'niet zou onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen'. 'Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al down is nog verder naar beneden wordt getrapt', schreef ze. (Belga)

Lees ook: Hoe Naomi Osaka zichzelf overschatte met een mediaboycot

Osaka kreeg zondag van de organisatoren van Roland Garros nog een waarschuwing dat ze uitgesloten zou worden als ze haar persboycot verderzette. De Japanse zei dat ze dit deed om haar mentale gezondheid op peil te houden. De 23-jarige Osaka won zondag haar eersterondewedstrijd tegen de Roemeense Patricia Tig (WTA 63) met 6-4 en 7-6 (7/4). In de tweede ronde zou ze woensdag normaal opnieuw tegen een Roemeense spelen, Ana Bogdan (WTA 102).'Ik had me deze situatie nooit kunnen voorstellen toen ik een paar dagen geleden met een verklaring kwam', aldus Osaka. 'Op dit moment denk ik dat het het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich kan concentreren op het tennis in Parijs.' Osaka zei ook dat ze zich 'niet zou onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen'. 'Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al down is nog verder naar beneden wordt getrapt', schreef ze. (Belga)