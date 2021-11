Na zijn eindzege in de Next Gen Finals, het toernooi met de acht beste tennissers onder de 21 jaar, lijkt Carlos Alcaraz vertrokken om mee te dingen om de grootste prijzen. En de Spanjaard is nog maar 18 jaar oud...

David Goffin kon zijn ogen niet geloven. Had hij nu net verloren van een 17-jarige jongen en de nummer 146 van de wereld? Pijnlijk wel, zeker als je de cijfers erbij haalt: 6-3 en 6-3. De Belgische nummer 1 maakte eigenlijk geen schijn van een kans op het ATP-toernooi in Melbourne tegen Carlos Alcaraz.

...

David Goffin kon zijn ogen niet geloven. Had hij nu net verloren van een 17-jarige jongen en de nummer 146 van de wereld? Pijnlijk wel, zeker als je de cijfers erbij haalt: 6-3 en 6-3. De Belgische nummer 1 maakte eigenlijk geen schijn van een kans op het ATP-toernooi in Melbourne tegen Carlos Alcaraz.Maar wie het tennis een beetje volgt, kon toen al voorspellen dat Goffin een erg lastige tegenstander voor zich ging krijgen. Carlos Alcaraz was sinds het begin van 2020 aan een enorme opmars bezig in de wereldranglijst. Voor de wedstrijd tegen Goffin was de toen 17-jarige Spanjaard al opgeklommen van de 448ste plaats en stond hij vorig seizoen ook al in vier finales van Challengertoernooien, waarvan hij er drie won. De zege van Alcaraz tegen Goffin - de Spanjaard werd zo trouwens de jongste speler ooit die van een speler uit de top 15 kon winnen - was het begin van een nog groter jaar dan 2020. Op de Australian Open strandde hij pas in de tweede ronde als kwalificatiespeler. Ook dat was trouwens weer uniek, want als qualifier een wedstrijd op het eerste grand slam van het jaar winnen, deden enkel Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal hem voor. Maar het stopte allerminst bij de Australian Open. In mei beukte Alcaraz de poort naar de top 100 open en niet veel later stond hij zelfs in de derde ronde van Roland Garros, opnieuw als qualifier. Hij werd trouwens de jongste speler die een wedstrijd kon winnen in Parijs sinds Novak Djokovic. Gravel is de favoriete ondergrond van Alcaraz. Net zoals idool Rafael Nadal lijkt hij alles in huis te hebben om te domineren op de ondergrond en de jonge Spanjaard pakte er dit jaar ook zijn eerste ATP-eindzege op. In het Kroatische Umag was hij te sterk voor Richard Gasquet. Opnieuw kon Alcaraz weer enkele plaatsen stijgen;Het ene na het andere succes stapelde zich op voor Alcaraz, waardoor hij voor de US Open niet meer voorbij de kwalificaties moest. En alsof het hem vleugels gaf, stootte de jongen uit Murcia gewoon door tot de kwartfinale, nadat hij zelfs Stefanos Tsitsipas, nummer 4 van de wereld, uitschakelde. En ook daarmee werd hij weer de jongste speler die daarin slaagde. Hij pakte het record af van Andre Agassi uit 1988.En dan moest er nog een hoogtepunt volgen met de eindwinst in de Next Gen Finals in Milaan. In de finale ging Alcaraz vlot voorbij de Amerikaan Sebastian Korda om zo zijn status van 'next big thing' helemaal kracht bij te zetten. Met de trofee in de hand steeg Alcaraz uiteindelijk nog naar de 32ste plek op de wereldranglijst, opnieuw 109 plaatsen beter dan begin januari. En dat te denken van een kerel die tot zijn 15de eigenlijk onopgemerkt bleef door jeugdcoaches. Alcaraz was al aan het tennissen sinds zijn 4 jaar, maar kwam pas in het oog van heel wat waarnemers op de Junior Fed Cup van 2018. Hij leidde Spanje toen naar de eindzege. Bijna onmiddellijk na het toernooi verhuisde de jonge Alcaraz naar Valencia om er in de beroemde academie van ex-nummer 1 van de wereld en ex-winnaar van Roland Garros Juan Carlos Ferrero te trainen. Het is samen met de scholen van Nadal en topcoach Patrick Mouratoglou een van de grootste ter wereld. Onder meer Justine Henin was er vaste klant om het gravelseizoen voor te bereiken. Ferrero werd een tijdje later ook de coach van Alcaraz en zette zo de race naar de top in.Kijk trouwens ook even naar zijn winst-verliesbalans dit jaar: 32-17. Meer dan 30 ATP-wedstrijden winnen op een jaar voor je 18, dat deed enkel ene Rafael Nadal hem voor. U zal er dan ook niet van verschieten dat Alcaraz de 'nieuwe Nadal' wordt genoemd. Hij moet het Spaanse tennis de komende jaren gaan dragen als de gravelkoning op pensioen gaat. Leerling en meester speelde ook al een keertje tegen elkaar op het ATP-toernooi in Madrid. Op het favoriete toernooi van de 13-voudige winnaar van Roland Garros kwam de ondertussen 18-jarige Alcaraz niet in het stuk voor, maar het bracht hem niet van de wijs. Na de Next Gen Finals is de blik alweer gericht op volgend seizoen. 'Ik wil meedoen voor de titels op grandslamtoernooien en nummer 1 worden. De weg is nog lang, maar ik geloof er volledig in.' Het is te hopen voor Goffin dat hij Alcaraz dan niet al te vroeg in de grand slams zal tegenkomen.