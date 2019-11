Op 9 november is het 30 jaar geleden dat de Muur in Berlijn viel. Het bleek niet gemakkelijk om de twee Duitslanden te verenigen. Ook niet in de sport.

In een totaal nieuwe wereld kwamen de voetbalclubs uit de DDR terecht nadat de Muur op 9 november 1989 viel. Ze waren opgegroeid in een socialistische wereld waarin alles werd voorgekauwd en ze niet hoefden na te denken. Plots moesten ze de stap naar het kapitalisme zetten. Bestuurders konden niet omgaan met die nieuwe economische macht en droegen de sporen van het verleden met zich mee.

Dat verleden is vandaag nog altijd voelbaar. Op RB Leipzig en Union Berlin na speelt geen enkele club uit het voormalige Oost-Duitsland in de Bundesliga. Vele traditierijke verenigingen leiden een anoniem bestaan. Voetbaltrainers uit de DDR kwamen amper aan de bak, alsof ze iedere competentie misten. Terwijl ze binnen hun systeem goed opgeleid waren.

Anders was het aanvankelijk in andere sporten waar de successen van de DDR in tal van disciplines niet over het hoofd werden gezien. Hun trainers waren overal begeerd, zelfs in België ging een voormalige DDR-trainer aan de slag. Maar al snel werd het dopinggebruik een nijpend thema waarover ook nu nog wordt gedebatteerd.

Dertig jaar na de Val zit er in de hoofden van vele mensen nog een Muur. Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een dossier over de eenmaking en de sportieve gevolgen. En constateert dat er ook op sportgebied nog een lange weg te gaan valt. Het zal nog generaties duren, zo zeggen historici, voor alles in mekaar vloeit.

