Adnan Januzaj (27) trekt na vijf seizoenen de deur achter zich dicht bij Real Sociedad. Dat bevestigt het nummer zes uit La Liga maandag. Januzaj ging niet in op de voorstellen van Real Sociedad om zijn aflopend contract te verlengen.

De Rode Duivel streek in de zomer van 2017 neer in het Baskenland. De winger was in 167 wedstrijden voor Real Sociedad goed voor 23 doelpunten en 21 assists. Dit seizoen bleef Januzaj in La Liga op slechts drie goals steken. Vorig jaar won hij de Copa del Rey met de club uit San Sebastian.

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht trok in 2011 naar Manchester United, waarvoor hij in 2013 zijn profdebuut maakte. Een echte doorbraak bij United bleef uit. Na uitleenbeurten aan Borussia Dortmund (2015-16) en Sunderland (2016-17) werd hij verkocht aan Real Sociedad.

Ook de Spaanse linksachter Nacho Monreal (36) verlaat Real Sociedad deze zomer, zo maakte de club nog bekend. "Real Sociedad bedankt Adnan Januzaj en Nacho Monreal voor hun inzet, toewijding en inspanning gedurende hun tijd bij ons, en wenst hen het allerbeste voor hun persoonlijke en professionele toekomst", zo klinkt het.

