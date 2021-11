Het gaat snel bij VfL Wolfsburg voor de pas 19-jarige belofteninternational, die afgelopen zomer voor 8 miljoen euro werd overgenomen van YR KV Mechelen.

Vorig jaar koos je in december al voor Wolfsburg. Waarom? Aster Vranckx: 'Omdat ik een heel duidelijk toekomstplan kreeg voorgeschoteld. Maar ook doordat hier in het verleden toch al heel wat topspelers een nieuwe of andere wending aan hun loopbaan gaven. Dat overtuigde me. Kevin De Bruyne, Koen Casteels en Julian Draxler zijn profvoetballers die alleen maar beter werden door hun overstap naar Wolfsburg. 'Vanaf het begin voelde ik enorm veel vertrouwen, en dat was wederzijds. De contacten en gesprekken verliepen heel natuurlijk, waarbij iedereen er zich bewust van was dat we eigenlijk samen vooruitgang moeten boeken. We willen niet overhaast te werk gaan.'Hoe vervelend was het om een fysiek stevige voorbereiding, onder andere met een stage in Oostenrijk, door een spierscheur in de rechterkuit niet volledig te kunnen meemaken? Vranckx: 'Dat was ambetant en vooral frustrerend. Het was ook de eerste keer dat me zoiets overkwam. Mentaal was het ook een klap, want ik voelde me zeer fris bij de hervatting. Zeker omdat ik volledig klaar wilde zijn voor dit nieuwe avontuur bij een ander team. Het was een spijtig voorval, na ongeveer de vijfde training, maar anderzijds maakte het me ook mentaal sterker. Uit tegenslagen moet je altijd leren. Sowieso werd er stevig de pees opgelegd. Dat gebeurde met veel korte intensieve loopsessies de hele tijd. Ik verloor in totaal wel zeven weken. Gelukkig zat de opvolging meteen goed, met heel gerichte individuele trainingen. Die aanpak en het harde werken loonde, want midden oktober kreeg ik al speelkansen.' Op het middenveld is de concurrentie groot met Xaver Schlager, Maximilian Arnold en Yannick Gerhardt. Hoe belangrijk is de waarde van routinier en ex-aanvoerder Josuha Guilavogui als steun centraal? Vranckx: 'Ik heb geen schrik van een uitdaging, ik ben heel erg overtuigd van mezelf. Dat typeert me. De intensiteit van de Bundesliga is wel groter, maar qua duelkracht is het toch vergelijkbaar met de Belgische competitie. Je moet hier ook je mannetje staan. Toch ligt het technische niveau hoog. Op het veld is het fantastisch om tips te krijgen van een ervaren speler als Guilavogui. Gewoon top. Vanaf het eerste contact kon ik bij hem terecht voor raad, ook qua mentale voorbereiding. Maar op het terrein stuurt hij me vooral inzake positionering. Hij is heel rechtuit, zowel positief als negatief, om mij naar een hoger niveau te stuwen. Ik bekijk dat vooral als een troef.'In de Champions League zitten jullie in poule G, met RB Salzburg, FC Sevilla en Lille OSC. Wat is er mogelijk en welke ambitie koesteren jullie daar? Vranckx: 'Wij willen ons gewoon plaatsen voor de volgende ronde. Het niveauverschil is echt niet zo groot. Bij momenten misten we wat geluk. Tegen Sevilla ( 1-1, nvdr) werden we geconfronteerd met een penaltyfout, die er voor mij helemaal geen was. En tegen Lille ( 0-0, nvdr) viel dan na een uur die dubbele gele kaart voor John Anthony Brooks. Op bezoek bij Salzburg ( 3-1-verlies, nvdr) waren we gewoon niet scherp genoeg op de cruciale momenten.'Is er iets moois mogelijk met de nationale beloftenploeg van Jacky Mathijssen, nu jullie twaalf op twaalf haalden en recent Denemarken klopten met 1-0? Vranckx: 'We beschikken over een geweldige spelersgroep, die kans maakt op kwalificatie voor het EK in Roemenië en Georgië. Het thuisduel tegen Turkije op 12 november en de verplaatsing naar Schotland vier dagen later zullen veel verduidelijken. Ik merk veel scherpte en dynamiek, maar ook honger om zo'n eindronde mee te maken. Iedereen gaat er vol voor. Het klopt dat we over een flexibel geheel beschikken, met veel wisselmogelijkheden. De toekomst oogt mooi, zowel bij Wolfsburg als de beloften.'