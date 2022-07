Wat al een tijdje in de lucht hing, is sinds woensdag officieel: Rode Duivel Axel Witsel vervolgt zijn carrière bij Atlético Madrid. Hij zette zijn krabbel onder een eenjarig contract in het Estadio Wanda Metropolitano.

Hij maakt de overstap van Borussia Dortmund, waar zijn aflopende contract niet verlengd werd. De inmiddels 33-jarige middenvelder, die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan, moet de troepen van Diego Simeone de nodige ervaring en ook evenwicht bijbrengen.

Witsel, 124-voudig Rode Duivel, is een jeugdproduct van Standard. In Luik maakte hij in 2006 zijn profdebuut. Het Portugese Benfica kwam hem in 2011 na twee titels wegplukken aan de boorden van de Maas. Nadien volgden vijf jaar bij het Russische Zenit Sint-Petersburg, twee seizoenen bij het Chinese Tianjin Quanjian en nog eens vier jaar bij het Duitse Dortmund.

🇧🇪 ¡@axelwitsel28 es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional belga ha firmado con nuestro club por una temporada.



👋 ¡#BienvenidoWitsel! 😊



➡ https://t.co/jAIy2FOSHg pic.twitter.com/uaTKhdyi5K — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2022

