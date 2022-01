De Oostenrijkse aanvallende middenvelder Yusuf Demir, die afgelopen zomer voor een jaar werd uitgeleend aan FC Barcelona, zal nu al terugkeren naar zijn moederclub Rapid Wenen. Dat heeft Barcelona donderdag in een verklaring laten weten.

Het 18-jarige talent was overgekomen om voor het reserveteam van Barça te spelen, maar slechte resultaten en een aantal blessures in het A-elftal gaven hem de kans om voor de hoofdmacht te voetballen. Demir kwam afgelopen zomer over van Rapid Wien voor een uitleenbeurt waar een half miljoen euro mee gemoeid was.

In totaal heeft Demir negen officiële wedstrijden voor Barça gespeeld: zes in La Liga en drie in de Champions League. Hij scoorde geen doelpunten en gaf geen assists. Maar onthoud vooral het aantal gespeelde wedstrijden. Volgens Spaanse media is het namelijk geen toeval dat Demir net op dat aantal gehouden werd. In zijn huurcontract stond namelijk een verplichte aankoopoptie van 10 miljoen euro als de Oostenrijker aan 10 officiële wedstrijden zou komen. Een aardig bedrag voor Barça dat momenteel in financieële problemen zit en dus speelde de Catalaanse club het handig uit door hem gewoon terug te sturen in januari.

