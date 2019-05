FC Barcelona heeft woensdagavond een serieuze optie genomen op de finale van de Champions League. Op Camp Nou nam een dodelijk efficiënt Barça met 3-0 de maat van Liverpool in de heenwedstrijd van de halve finales.

Luis Suarez (27.) en Lionel Messi (75. en 82.) legden de Reds over de knie. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag (aftrap om 21u00) gespeeld op Anfield Road.

In een genietbare en evenwichtige eerste helft brak Luis Suarez (27.) de ban voor Barcelona tegen zijn ex-club. De Uruguayaanse spits glipte weg van de Liverpool-defensie en devieerde het leer met een slimme tik tegen de netten. Voor Suarez was het zijn eerste treffer in de Champions League dit seizoen, maar tegelijk ook de 500e van Barça in het kampioenenbal.

De bezoekers drukten Barça bij wijlen ver terug op de eigen helft, maar grote kansen bleven uit. Mané trapte de beste mogelijkheid onbesuisd over de kooi van Ter Stegen. Na de pauze ging Liverpool naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Goalie Ter Steegen ranselde een plaatsbal van Milner uit de verste hoek. Even later moest de Barelona-doelman opnieuw plat om de streep van de bedrijvige Salah in hoekschop te duwen.

De aanvalsgolven van de Reds volgden elkaar snel op. Na een knap overstapje van Wijnaldum mocht Milner op het uur opnieuw aanleggen, maar zijn vlam belandde recht in de armen van Ter Stegen. Liverpool moest even naar adem happen, en net op dat moment sloeg een uiterst efficiënt Barcelona genadeloos toe.

Suarez mikte eerst tegen de lat, maar Lionel Messi (75.) was goed gevolgd om de voorsprong te verdubbelen. De treffer werkte bevrijdend voor Barça, dat zelfs op 3-0 kwam. Messi (83.) deed de boeken toe door een vrije trap fantastisch in de winkelhaak te plaatsen. Voor de Argentijnse vedette was het zijn 600e doelpunt.

Liverpool speelde een puike match, maar beloonde zichzelf niet. Salah zag zijn poging op 3-1 uiteenspatten tegen de paal. Liverpool-coach Klopp gooide met Roberto Firmino en Divock Origi zijn laatste offensieve troefkaarten op tafel, maar de Braziliaan en de Rode Duivel konden hun stempel niet drukken. Barcelona wrong op de counter nog enkele kansen op 4-0 de nek om.

Dinsdagavond al breidde Ajax een vervolgstuk aan zijn droomparcours in de Champions League door met 0-1 te gaan winnen op het gras van Tottenham. De Spurs zakken volgende week woensdag (aftrap om 21u00) voor de terugwedstrijd af naar Amsterdam.