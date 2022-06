Wat al even in de lucht hing, werd woensdag officieel gemaakt: Sadio Mané verlaat Liverpool voor Bayern München voor een bedrag dat zou kunnen oplopen tot meer dan 40 miljoen euro.

Eind vorige week raakten beide clubs het eens. Mané had bij Liverpool nog een contract tot 2023. De Senegalees onderging dinsdag in Beieren zijn medische testen.

'Sadio Mané is een wereldster die de aantrekkingskracht van FC Bayern onderstreept en de aantrekkelijkheid van de hele Bundesliga alleen maar zal vergroten', klinkt het bij voorzitter Herbert Hainer. 'Het is voor zulke unieke voetballers dat de fans naar de stadions komen. Het is geweldig dat onze raad van bestuur, onder leiding van Oliver Kahn en Hasan Salihamid¸ić, een speler als Sadio Mané voor Bayern heeft kunnen vastleggen.'

'Met Sadio Mané komt er een internationale ster naar Bayern, die zijn stempel heeft gedrukt op het mondiale voetbal', zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. 'Iedereen kent zijn uitstekende kwaliteiten en zijn ongeloofelijke mentaliteit. Dat hij voor Bayern kiest, toont de grote ambities van de club.'

Mané speelde sinds de zomer van 2016 voor Liverpool, dat hem toen overnam van Southampton. Sindsdien scoorde de Senegalees 120 goals voor de Reds. Vorig seizoen trof hij 23 keer raak over alle competities heen. Samen met aanvallers Mohamed Salah en Roberto Firmino had Sané een groot aandeel in de recente successen van Liverpool. Het drietal hielp Liverpool aan de Champions League-trofee in 2019 en bezorgde de club een jaar later een eerste titel in 30 jaar. Dit jaar won Liverpool de Carabao Cup en de FA Cup en werd het team van Jürgen Klopp tweede in de Premier League en Champions League.

Eind vorige week raakten beide clubs het eens. Mané had bij Liverpool nog een contract tot 2023. De Senegalees onderging dinsdag in Beieren zijn medische testen. 'Sadio Mané is een wereldster die de aantrekkingskracht van FC Bayern onderstreept en de aantrekkelijkheid van de hele Bundesliga alleen maar zal vergroten', klinkt het bij voorzitter Herbert Hainer. 'Het is voor zulke unieke voetballers dat de fans naar de stadions komen. Het is geweldig dat onze raad van bestuur, onder leiding van Oliver Kahn en Hasan Salihamid¸ić, een speler als Sadio Mané voor Bayern heeft kunnen vastleggen.''Met Sadio Mané komt er een internationale ster naar Bayern, die zijn stempel heeft gedrukt op het mondiale voetbal', zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic. 'Iedereen kent zijn uitstekende kwaliteiten en zijn ongeloofelijke mentaliteit. Dat hij voor Bayern kiest, toont de grote ambities van de club.'Mané speelde sinds de zomer van 2016 voor Liverpool, dat hem toen overnam van Southampton. Sindsdien scoorde de Senegalees 120 goals voor de Reds. Vorig seizoen trof hij 23 keer raak over alle competities heen. Samen met aanvallers Mohamed Salah en Roberto Firmino had Sané een groot aandeel in de recente successen van Liverpool. Het drietal hielp Liverpool aan de Champions League-trofee in 2019 en bezorgde de club een jaar later een eerste titel in 30 jaar. Dit jaar won Liverpool de Carabao Cup en de FA Cup en werd het team van Jürgen Klopp tweede in de Premier League en Champions League.