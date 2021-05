Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, maakt zich na de Champions Leaguefinale zorgen over Kevin De Bruyne en de Rode Duivels. 'De voorbereiding is met veel vragen begonnen.'

Kevin De Bruyne liep in de finale van de Champions League een gebroken neus en oogkas op. Maar hij haalt het EK.Jacques Sys: 'De vraag is dan natuurlijk wel in welke staat hij aan de aftrap komt. En in hoeverre zijn spel geremd wordt als hij een masker moet dragen. Behoudt hij dan het overzicht, kan hij dan even snel inspelen en een actie vooruitdenken ? De voorbereiding op het EK is in ieder geval met haperingen begonnen. En met veel vragen. Hoe staat het met de blessuregevoelige Eden Hazard ? Komt Axel Witsel aan de aftrap ? Het gaat hier om drie basisponnen.'Veel van het sprankelende spel van de Rode Duivels is gemaakt rond De Bruyne en Hazard. Als beiden niet honderd procent zijn, daalt het rendement. Zij trekken anderen mee naar een hoger niveau. Er wordt straks weer veel verwacht van deze gouden generatie die al heel mooie dingen heeft laten zien. Maar een prijs ontbreekt nog altijd. Hier en daar las je vorige week al dat geen enkele ploeg beter is dan België. Daar vind ik toch zeer voorbarig. Trouwens, hoe de krachtverhoudingen liggen, staat deze week in het extra-dik nummer van Sport/Voetbalmagazine, een EK-gids om je doorheen dit toernooi te loodsen.'Chelsea won de Champions League tegen Manchester City en Kevin De Bruyne.Sys: 'Dat moet vooral een enorme opsteker zijn voor Thomas Tuchel en een antwoord aan die mensen van Paris Saint-Germain die hem hebben ontslagen. Tuchel heeft Chelsea in korte tijd een structuur en een identiteit gegeven. Een ploeg met jonge spelers is hem op het lijf geschreven. Tuchel komt zeer overtuigend over, hij legde bepaalde strikte regels op en heeft er totaal geen moeite mee om die door te drukken En hij is ook in de finale uitgegaan van de manier waarop hij altijd wil voetballen: snel aanvallen, snel verdedigen, snel omschakelen. Al was het in dit geval toch vooral verdedigen en uitbreken.'Pep Guardiola behield zijn filosofie niet. Hij bracht een paar wijzigingen in de ploeg en zette Ilkay Gündogan, de middenvelder die het meest infiltreert, als nummer zes neer. Dat was niet echt een succes. Daaraan zie je: ook Guardiola kan fouten maken. Terwijl hij zo'n status heeft opgebouwd. Ook Tuchel noemt hem de man die hem het meest inspireerde.'Met Lucien Olieslagers overleed vorige zaterdag een voormalige boegbeeld en Lierse en de eerste speler die, in 1959, de Gouden Schoen kreeg en het niet tot international bracht.'Olieslagers was een uitmuntende en zeer balvaardige middenvelder, met een scherp doorzicht en een splijtende voorzet in de voeten. Dat hij nooit de nationale ploeg was niet onlogisch: hij moesten optornen tegen een sterk duo van Anderlecht, Pierre Hanon en Jef Jurion. Hij werd dikwijls in de voorselectie van 22 spelers opgenomen, maar toen de kern van zestien dan werd vastgelegd, behoorde hij steevast bij de zes afvallers.'Dat hij de Gouden Schoen kreeg had te maken met zijn aandeel in de successen van Lierse. Hij was echt de motor en de bezieler van de ploeg die in 1960 kampioen werd. Maar zelf had hij nooit gedacht daarvoor in aanmerking te komen. Het toonde de bescheidenheid van Olieslagers. Hij was echt vergroeid met Lierse al moest hij er in 1969, na elf jaar, weg. Het was voor hem het meest zware moment uit zijn carrière: in de bekerfinale die Lierse tegen Racing White speelde en met 2-0 won, werd hij drie minuten voor tijd vervangen. Hij heeft daar later in interviews vaak over gepraat: dat hij toen als een klein kind vna het veld stapte. Het was de tijd dat echte clubliefde nog bestond.'