België heeft zich donderdagavond op de zevende speeldag in groep I met een klinkende 9-0 thuiszege tegen voetbaldwerg San Marino als eerste geplaatst voor EURO 2020. Bij de rust stond het al 6-0 in een aardig volgelopen Koning Boudewijnstadion.

Op achttien minuten van 0-0 naar 6-0, in de EK-kwalificaties kan het allemaal. Het had bij de rust ook al 10-0 kunnen zijn, de bezoekende doelman Simone Benedettini speelde zowaar een degelijke wedstrijd. Op de openingstreffer was het nochtans 28 minuten wachten en wie anders dan Romelu Lukaku nam die voor zijn rekening, zijn vijftigste treffer voor de nationale ploeg.

Daarmee was het hek van de dam en wat volgde was een waterval van doelpunten, via Nacer Chadli, een owngoal van Cristian Brolli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans en Lukaku met zijn tweede van de avond. De staande ovatie die daarop volgde in de tribunes deed de Belgische topschutter aller tijden duidelijk deugd; het Belgische publiek lijkt Lukaku definitief in de armen te hebben gesloten. Aan het doel voor de Belgische spionkop beleefde Thibaut Courtois eenzame tijden. De doelman van Real zag werkelijk geen bal.

Na de pauze duurde het meer dan een halfuur vooraleer de 7-0 op het bord kwam, daar zorgde de pas voor Lukaku ingevallen Christian Benteke voor. Enkele minuten later zette de eveneens ingevallen Yari Verschaeren een licht toegekende strafschop zelf om, zijn eerste treffer bij de Duivels. In de slotfase bekroonde Timothy Castagne zijn wedstrijd met de 9-0, meteen ook de eindstand en net geen record.

Met 21 op 21 blijven de Rode Duivels met nog drie speeldagen te gaan foutloos en behouden ze een voorsprong van drie punten op Rusland, dat vlot won van Schotland en ook bijna zeker is van het EK. In de strijd om de groepswinst staat er wel nog een lastige verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma, op de voorlaatste speeldag. Zondag is er eerst nog de uitwedstrijd in Kazachstan.