In The Life of Kevin gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: KDB is erop gebrand om het record van Thierry Henry te breken, maar of dat nog zal lukken?

Pep Guardiola ligt er duidelijk niet wakker van, want hij liet Kevin De Bruyne woensdag tegen Bournemouth nog aan de kant. Maar in duels tegen Watford (dinsdag) en Norwich (zondag) krijgt Kevin De Bruyne op papier nog twee kansen om Thierry Henry te onttronen als koning der assists.

In afwachting staat zaterdag alweer een topper op het spel. Arsenal-Manchester City en Chelsea-Manchester United zijn dit weekend de halve finales in de FA Cup.

En of De Bruyne, die met City al zeker op de tweede plaats eindigt, met dat record van Henry bezig is... Al tijdens de afscheidswedstrijd van Vincent Kompany, in september, zei De Bruyne tegen Henry dat hij hem in het vizier had. En dat is zo gebleven.

Toen de statistici van de Premier League, die op een en ander toekijken om de cijfers officieel te houden, hem in de loop van het seizoen twee assists afnamen omdat de bal tussendoor nog werd aangeraakt door een andere voetballer en ze in juni lieten weten dat De Bruyne dit seizoen 16 assists op zijn naam had, tweette betrokkene snel terug. Eén cijfer maar: 18.

Ook zo maak je dingen duidelijk.

Nu, die achttien heeft hij inmiddels, met assists tegen Liverpool en Newcastle. Nog twee te gaan voor een evenaring, drie voor een record.

Met na Newcastle nog vier matchen tegen laag geplaatste teams leek het record haalbaar. Maar zie: of de ploegmaats wrongen zijn mooie ballen de nek om - waarop de lichaamstaal weer ging spreken - of Pep stak er een stokje voor. Tegen Bournemouth bleef KDB langs de kant toekijken hoe de 2-1 tot stand kwam.

Er resten nog maar twee kansen meer, in de loop van volgende week: dinsdag in Watford en zaterdag thuis tegen hekkensluiter Norwich City. Twee ploegen met een zeer lekke defensie. Nog niks is verloren, tenzij Guardiola er anders over beslist en hem opnieuw niet opstelt.

Verdiend zou het record alleszins zijn, na de 30 doelrijpe kansen die zijn ploegmaats dit seizoen al op een schoteltje van De Bruyne kregen aangeboden. Ze misten er wel 12. De lockdown heeft onze landgenoot zeker niet afgeremd, sinds de herstart creëert hij 1 grote kans om de 66 minuten!

Nu, of het de prioriteit van Guardiola is, valt te betwijfelen. Het kampioenschap is al lang verloren en de tweede plaats ligt al een tijdje vast. De focus van Pep lag de voorbije weken op roteren en iedereen speelminuten gunnen, met het oog op - in mindere mate de halve finale in de FA Cup van morgen/zaterdag tegen Arsenal - maar vooral de levensbelangrijke duels die nog wachten: die in de Champions League.

Om te beginnen op vrijdag 7 augustus, als City Real ontvangt. Het verdedigt thuis een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd. Lukt het ronden van die kaap, dan wacht de eindfase in Lissabon, met rechtstreekse knock-out. In de kwartfinale wacht de winnaar van het duel tussen Olympique Lyon en Juventus. En daarna misschien Bayern.

De squad zal nog serieus op zijn waarde worden getest en dan is zo'n individueel record wellicht het laatste waar Pep aan denkt. De Bruyne en co tot 23 augustus in topvorm houden, lijkt een grotere prioriteit.

