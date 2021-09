Dinsdag en woensdag staan in de Champions League de eerste groepswedstrijden op het programma. De komende maanden kunnen 27 Belgische spelers hun kunstjes tonen in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Een overzicht.

Groep A

De Belgische vertegenwoordiger Club Brugge werd in groep A onderverdeeld met Manchester City, PSG en RB Leipzig. Op de CL-lijst van blauw-zwart staan met Simon Mignolet, Senne Lammens, Ignace Van der Brempt, Brandon Mechele, Noah Mbamba, Tibo Persyn, Hans Vanaken, Mats Rits en Charles De Ketelaere negen landgenoten ingeschreven.

De onvermijdelijke Kevin De Bruyne en de jonge middenvelder Roméo Lavia, opgeleid bij RSC Anderlecht, zorgen voor de Belgische vertegenwoordiging bij City.

Groep B

In groep B zijn drie Belgen aan de slag. Yannick Carrasco neemt het met Atletico Madrid op tegen het AC Milan van Alexis Saelemaekers en het Liverpool van Divock Origi. Die laatste speelde dit seizoen nog geen minuut voor Reds maar staat wel op de Europese lijst.

Groep C

Het Borussia Dortmund van Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel staat in groep C onder meer tegenover Besiktas, de nieuwe Turkse club van Chelsea-huurling Michy Batshuayi.

Groep D

Net zoals vorig seizoen treft het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard in de groepsfase Inter, de Italiaanse kampioen die weliswaar zonder Romelu Lukaku verder moet.

Groep E

In poule E wacht het Benfica van Jan Vertonghen onder meer duels met Barcelona en Bayern München.

Groep G

Wolfsburg rekent in groep G op zijn vier Belgen Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio. Zij treffen onder meer de Franse kampioen Rijsel, waar de 20-jarige middenvelder en Belgisch belofteninternational Amadou Onana (overgekomen van Hamburg) op speelkansen hoopt.

Groep H

Titelverdediger Chelsea is met nieuwkomer Lukaku onderverdeeld in groep H. De Blues kruisen de degens met onder andere Juventus.

Onze Special Champions League, vanaf woensdag in de winkel

