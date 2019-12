Club Brugge overwintert in de Europa League, hoewel het woensdagavond met 1-3 verloor van Real Madrid op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep A.

Philippe Clement verraste door Thibault Vlietinck in de basis te droppen. De flankspeler verscheen zo voor het eerst op het veld sinds 16 augustus. Hij kwam net als Odilon Kossounou in het team dankzij de schorsingen van Krépin Diatta en Clinton Mata.

Club Brugge moest in de eerste helft zeker niet onderdoen voor het veredelde B-elftal van Real Madrid, met Thibaut Courtois op de bank en zonder de geblesseerde Eden Hazard. Tau duwde een afgeweken voorzet van Sobol van dichtbij tegen Aréola. Aan de overzijde pakte Mignolet uit met een knappe save op een trap van Jovic. Een schuiver van Isco ging net naast.

Gesterkt door de ruststand in PSG-Galatasaray (2-0) kon het team van Clement vrijuit spelen. Maar Rodrygo werkte een afgeweken voorzet van Odriozola in één tijd via de paal tegen de netten. Club Brugge reageerde meteen. Dennis zette zich goed door en bediende Vanaken. De spelmaker trapte de bal naast Aréola binnen.

Toch volgde opnieuw een domper voor de thuisploeg. Mechele en Deli slaagden er niet in de bal te ontzetten, Vinicius Junior profiteerde: 1-2. Blauw-zwart drong tevergeefs aan in het slot, Dennis besloot naast. Met een knap afstandsschot besloot Modric de wedstrijd. Toch houden de Bruggelingen Galatasaray achter zich in de stand. In februari 2020 treden Vormer en co. aan in de zestiende finales van de Europa League.

In de stand eindigt Club Brugge met 3 punten op de derde plaats, achter groepswinnaar Paris Saint-Germain (16 ptn) en Real Madrid (11). Galatasaray is laatste met 2 punten na de 5-0 nederlaag tegen PSG, dat zonder Thomas Meunier aantrad. De Parijzenaars haalden het dankzij goals van Icardi (32.), Sarabia (35.), Neymar (47.), Mbappé (63.) en Cavani (84. pen).