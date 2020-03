In Italië, het zwaarst getroffen land, lijkt de voetbalwereld in twee te delen. In het noorden vertrekken de spelers, in het zuiden willen ze opnieuw beginnen trainen.

In de Serie A moeten nog twaalf speeldagen worden afgewerkt. Voor ploegen met een (uitgestelde) wedstrijd minder zijn dat er nog dertien. Plan A is om de competitie te hervatten op 2 mei en alles af te werken tegen 28 juni. In plan B wordt één of twee weken later gestart. Om in juli te kunnen doorgaan moet er wel een oplossing gevonden worden voor spelerscontracten die eind juni aflopen. Wanneer de terugwedstrijden van de halve finales en de finale van de beker zullen worden afgewerkt, is nog niet duidelijk.

...

In de Serie A moeten nog twaalf speeldagen worden afgewerkt. Voor ploegen met een (uitgestelde) wedstrijd minder zijn dat er nog dertien. Plan A is om de competitie te hervatten op 2 mei en alles af te werken tegen 28 juni. In plan B wordt één of twee weken later gestart. Om in juli te kunnen doorgaan moet er wel een oplossing gevonden worden voor spelerscontracten die eind juni aflopen. Wanneer de terugwedstrijden van de halve finales en de finale van de beker zullen worden afgewerkt, is nog niet duidelijk.De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina schat dat het niet meer heropstarten van de competitie een financiële klap van 700 miljoen euro zou betekenen. Bij een heropstart zou het verlies volgens hem beperkt blijven tot 200 miljoen euro. Clubs vragen zich af of er in de spelerslonen gesnoeid mag worden om de economische verliezen te beperken. De spelersvakbond verklaarde dat het aan de spelers zelf is om daar individueel mee akkoord te gaan. In Italië bedraagt voor profs het minimumbrutoloon slechts 30.000 euro, zeg maar het loontarief in de derde klasse. In de Serie A verdient ruim de helft van de spelers meer dan één miljoen euro per jaar. Een tiental verdient meer dan vier miljoen en Cristiano Ronaldo zelfs (ruim) meer dan tien miljoen.Hoe dan ook verliet een aantal buitenlanders al het land. Cristiano Ronaldo vertrok meteen na de wedstrijd tegen Inter en verblijft sindsdien met zijn moeder op Madeira. Donderdag raakte bekend dat nog drie Juvespelers Italië met een privévlucht verlieten. Miralem Pjanic en Sami Khedira zijn bij hun familie in respectievelijk Luxemburg en Duitsland. En Gonzalo Higuaín vloog terug naar Argentinië. Zijn vrouw en kinderen waren hem voorgegaan nadat de Italiaanse scholen werden gesloten. De Argentijn werd op de luchthaven tegengehouden, maar kon een document voorleggen waarin de medische staf van Juventus bevestigde dat hij negatief testte op corona. Zijn vertrek maakte veel ophef, omdat alle spelers van Juventus veertien dagen in preventieve afzondering trokken nadat bekend raakte dat met Daniele Rugani een ploegmaat was besmet, en hij al na zes dagen vertrok. Sindsdien werden met Blaise Matuidi en Paulo Dybala nog twee andere ploegmaats positief bevonden. Milan meldt dan weer dat TD Paolo Maldini besmet raakte, net als zijn zoon Daniele, die al debuteerde in de Serie A.Opnieuw beginnen trainen in het zuiden?Intussen posten spelers massaal beelden van wat ze thuis doen, vaak op een klein appartement, zoals hun vrouw helpen bij het koken of individueel trainen. Dries Mertens liet dan weer zien hoe hij bij de krachttraining op zijn balkon met uitzicht over de zee en het eiland Capri een magnumfles wijn als gewicht gebruikt. Een aantal clubs wou maandag 23 maart de trainingen al hervatten, maar dat ging niet door. Medische afgevaardigden uit het profvoetbal vinden het onverantwoord zolang de piek in het aantal besmettingen en overlijdens in Italië maar blijft stijgen. Afgesproken werd om in het beste geval op 5 april weer te beginnen trainen in kleine groepjes, om dan vanaf 15 april weer groepstrainingen te organiseren. Maar zaterdag kondigde Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis aan dat zij dat toch al deze week zullen doen, zij het niet collectief. Ook Lazio is dat van plan. De andere clubs én de spelersvakbond zijn tegen zo'n snelle hervatting.In de noordelijke, zwaarst getroffen regio Lombardije mag sinds zondag zelfs individueel niet meer buitenshuis gesport worden. Zelfs joggen mag niet meer.