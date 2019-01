Cristiano Ronaldo: 'Zou het fijn vinden als Messi naar Italië komt'

Cristiano Ronaldo over...

... de reden van zijn vertrek bij Real:

'Ik voelde binnen de club, zeker bij de voorzitter (Florentino Pérez, nvdr), dat men me anders bekeek dan bij mijn debuut. De eerste vier, vijf jaar had ik het gevoel dat ik Cristiano Ronaldo was, nadien niet meer op die manier. De voorzitter bekeek me met ogen die niet meer hetzelfde zeiden, alsof ik niet langer onmisbaar was, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is daardoor dat ik begon te denken aan de mogelijkheid om te vertrekken. Soms keek ik naar de nieuwsberichten, waarin men zei dat ik vragende partij was om te vertrekken. Ze waren er, maar de waarheid is dat ik de indruk had dat de voorzitter me niet wilde houden. Daarom besloot ik om mijn leven elders voort te zetten en naar voorstellen van andere clubs te luisteren. Beetje bij beetje is dat idee concreter geworden.'

... niet langer tegen Lionel Messi uitkomen in de Clásico:

'Het is altijd tof om je te meten met de beste spelers ter wereld en Messi is er daar één van. Maar mijn leven gaat voort. De Clásico zal ook zonder Messi en mij altijd de Clásico blijven. Mijn carrière is geen wedstrijd tussen hem en mij. Ik heb successen behaald in elke club waar ik gespeeld heb, ik heb niemand nog iets te bewijzen. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt, heb een nieuwe stap gezet naar een ander land, een andere competitie. Ik koos voor deze uitdaging en dat loopt goed. Ik wist wat ik kon, en toon nu dat ik nog altijd een fantastische voetballer ben. Misschien mist hij mij wel. Ik heb in Engeland, Spanje, Portugal en Italië gevoetbald, terwijl hij altijd in Spanje is gebleven. Ik vind het leven één grote uitdaging. Ik zou het fijn vinden als Messi op een dag naar Italië komt. Dat hij doet zoals ik, en zo'n uitdaging aanneemt. Maar als hij gelukkig is daar, respecteer ik zijn keuze.'

... de verkrachtingszaak die tegen hem loopt:

'Luister, ik ga de vraag niet ontwijken en ook niet liegen. Natuurlijk heeft die affaire een impact op mijn leven. Ik heb een partner, vier kinderen, een moeder die ouder wordt, zussen, een broer, een familie waar ik dicht bij sta. Om niet te spreken van mijn reputatie, die voorbeeldig is. Voor mijn ploegmaats, mijn familie en de fans die me steunen, blijft die affaire niet zonder gevolgen. Ik ben rustig in mijn hoofd, ik weet wat voor mens en wat voor prof ik ben. Stel je voor wat het betekent wanneer iemand je een verkrachter noemt, of zegt dat je dit of dat gedaan hebt. Ik weet wie ik ben en wat ik gedaan heb. De waarheid zal op een dag aan het licht komen. En de mensen die me nu bekritiseren of mijn leven te grabbel gooien en er een circus van maken, die mensen zullen wel zien... (klopt met zijn hand op tafel) We zullen op die dag wel zien of die mensen mijn naam ook op de voorpagina zetten om te zeggen dat ik onschuldig ben! Mijn familie en mijn vrienden weten dat ik dat ben. Maar het is vervelend.'

