De best geïnformeerde volgers van Real Madrid kondigen een warme zomer aan in de Spaanse hoofdstad.

Om de 300 miljoen euro vrij te maken die nodig is voor de transferplannen moet het bestuur van de Koninklijke eerst verkopen. Zoniet zou de UEFA wel eens tussenbeide kunnen komen in het kader van de financiële fair play.

Het vertrek van Gareth Bale, Marcos Llorente, Keylor Navas en eventueel van nog andere spelers uit de A-kern moet 200 miljoen opleveren.

Aan de inkomende kant lijken de transfers van Eden Hazard, Luka Jovic en Ferland Mendy, de linksback van Olympique Lyon, op de goede weg te zijn.

Ook op het middenveld wordt een nieuwkomer verwacht. Zinédine Zidane hoopt Paul Pogba naar Madrid te halen, maar niet iedereen is overtuigd van de Fransman, zowel in de kantoren als op de tribunes.

Christian Eriksen, die nog één jaar onder contract ligt bij Tottenham, zou het ideale alternatief kunnen zijn.

Wat staat Eden Hazard te wachten bij Real?

Lees de volledige reportage over de transferzomer van Real Madrid in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 22 mei.