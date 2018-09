'De oprichting van een derde Europese beker houdt ook gevaren in'

Het Europese voetbal is volop in beweging. De eerste twee speeldagen van de Nations League wisten heel wat scepticisme uit. De kleinere landen leveren een strijd op leven en dood nu een paar van hen kans maken zich te plaatsen voor Euro 2020. Luxemburg zou wel eens tot de nieuwe sensatie kunnen uitgroeien. Waarom zou het Groothertogdom niet in de voetsporen kunnen treden van IJsland? Het telt tenslotte tweehonderdduizend inwoners meer dan het noordelijke eiland.

