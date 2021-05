Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: met een verschil van tien punten in de stand en nog vijf competitiewedstrijden te gaan kan dit weekend het doek vallen over de Premier League.

Het kan voor Kevin De Bruyne een mooie week blijven. Vorig weekend was er al winst in de Carabao Cup, woensdag nam de ploeg in Parijs met 1-2 winst een optie op de finale van de Champions League - waarbij De Bruyne voor zijn tweede helft veel internationale lof kreeg - en dit weekend kan, vanuit de zetel, een nieuwe titel worden gevierd. Daarvoor moet wel aan wat voorwaarden worden voldaan: City moet zelf zaterdag winnen bij Crystal Palace waarna United zondagavond moet verliezen van Liverpool.

In principe kan een gelijkspel van United zondag ook al beslissend zijn. Dan is, altijd uitgaande van winst van City, het verschil in de stand twaalf punten, met nog vier wedstrijden te gaan. Gesteld dat de ene dan nog alles wint en de ander alles verliest, telt in de eindafrekening het doelsaldo. United moet dan een achterstand van 16 goals ophalen in die vier wedstrijden. Mathematisch kan dat wel, maar dat is de theorie. De praktijk is dat City mits winst morgen de titel eigenlijk binnen heeft.

Grote kans op titel

En dat laatste zit er dik in. Palace, dat nog nauwelijks kan worden bedreigd in de degradatiestrijd - mathematisch hebben zij aan een gelijkspel genoeg voor het behoud - is niet in allerbeste doen. Van de laatste tien duels won het er twee, de twee laatste gingen verloren: 1-4 tegen Chelsea, 2-1 bij Leicester City. Cristian Benteke tilde de voorbije weken met goals tegen Brighton, Tottenham en Chelsea zijn doelpuntencijfer wel naar 6, maar tevreden terugblikken kan hij toch niet.

Met de return tegen PSG (dinsdag) in het achterhoofd kun je wel wat wissels verwachten in de ploeg van Guardiola. Sowieso achterin, Stones is nationaal gezien drie weken geschorst waarvan het duel met Palace de tweede is. Laporte wordt allicht zijn vervanger. Waarnemers verwachten ook Sterling (zes doelpunten in de voorbije zeven wedstrijden tegen Crystal Palace), Torres en Jesus in de ploeg. Veel aanvallend geweld om de cijfers op verplaatsing nog wat op te krikken. Manchester City maakte er al 32 buitenshuis; het meeste van alle teams. Het won zijn voorbije tien uitwedstrijden allemaal en maakte daarin 26 doelpunten waarbij het er slechts vier incasseerde. Gesteld dat er morgenmiddag ook wordt gewonnen, dan is dat een record dat Pep deelt met ... Pep. In 2017 won zijn City ook een keer 11 uitwedstrijden op een rij. Dat was toen een record voor de Premier League. Die reeks eindigde bij ... Crystal Palace uit (0-0).

Als Jesus speelt, kan De Bruyne weer even bevrijd worden van zijn rol als valse negen. Een rol die hij afwisselde met Foden. En als City dit weekend kampioen wordt, is dat de derde titel in vier jaar.

