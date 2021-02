Niet zijn nieuwe blessure op zich, maar wel de aaneenschakeling van blessures bij Eden Hazard baart steeds grotere zorgen, geeft ook ploegdokter Kristof Sas van de Rode Duivels toe.

Eden Hazard is opnieuw vier tot zes weken out met een spierblessure die hij woensdag opliep tijdens de training bij zijn club Real Madrid.

Hoewel de duur van de blessure op zich geen probleem hoeft te zijn, neemt de vrees toe dat hij niet klaar zal zijn voor het EK voetbal.

Kristof Sas, de dokter van de Rode Duivels, maakt zich vooral zorgen over de aaneenschakeling van blessures bij Hazard. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Vicieuze cirkel

'De blessure zelf zou niet noodzakelijk een probleem moeten vormen. De meeste spierblessures zijn goedaardig, in die zin dat die nagenoeg 100 procent genezen en weinig restletsel achterlaten. Maar Eden is in een vicieuze cirkel geraakt die niet gunstig is,' aldus Sas. 'Niet voor het Belgische elftal, maar uiteraard ook niet voor zichzelf en voor de club.'

Volgens Sas is het geen probleem van te veel te willen, maar wel van te snel. 'Heel lang was het zo dat Eden heel zelden geblesseerd was. Dan blijf je heel voetbalspecifiek trainen en spelen, in een bepaald ritme dat op tijd en stond eens onderbroeken wordt voor een rustperiode die meestal in de zomer en/of de winter valt.

'Nu is hij uit dat ritme gehaald door een langdurige enkelblessure. Telkens ondervindt hij moeite bij het heropnemen van voetbalspecifieke activiteiten, zoals het werken aan snelheid, explosiviteit en kracht.'

EK voetbal

Sas maakt zich dan ook wel degelijk zorgen naar het EK voetbal toe, dat van 11 juni tot en met 11 juli op de kalender staat.

'Het duurt te lang en het gebeurt te veelvuldig. Wat de duur betreft, hoeft de blessure geen probleem te vormen. Maar hij mist ritme en op een topkampioenschap heb je dat nodig natuurlijk'.

