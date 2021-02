Slecht nieuws uit Madrid: Eden Hazard is weer vier tot zes weken out met een spierblessure. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die de verrichtingen van de Rode Duivel bij Real Madrid volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

1. Wat betekent dit voor Eden Hazard?

1. Wat betekent dit voor Eden Hazard?

Steve Van Herpe: 'Dit moet een enorme klap zijn. Zo is het voor Hazard onmogelijk om op te bouwen, zowel fysiek als mentaal. Want aan dat mentale aspect mag je zeker niet voorbijgaan. Sinds hij hersteld is van zijn operatie begin maart vorig jaar in Dallas merk je aan hem dat hij met een zekere angst voetbalt. Ook de laatste weken, toen we weer sprankeltjes van 'de oude Hazard' begonnen te zien, zag je dat hij zo veel mogelijk uit het duel bleef en een soort zesde zintuig had ontwikkeld voor vliegende tackels.'

'Je kan dan wel zeggen dat Eden Hazard altijd positief is ingesteld en de vleesgeworden kwinkslag is, deze aaneenschakeling van blessures moet ook in zijn hoofd kruipen. Tussen 2012 en 2019 miste hij slechts twintig wedstrijden bij Chelsea, in anderhalf jaar bij Real staat hij nu al 43 matchen aan de kant. De laatste weken leek hij écht op de weg terug, maar de vaststelling blijft dat hij ook in die periode nooit de 90 minuten volmaakte.'

2. Wat betekent dit voor Real Madrid?

Van Herpe: 'Hoe je het ook draait of keert, dit is heel vervelend voor de club. Een Hazard op het toppunt van zijn kunnen hebben we dit seizoen nog niet gezien, maar zijn aanwezigheid alleen al gaf het team een boost. Zijn vervanger Vinícius Junior is voorlopig nog te wisselvallig in zijn prestaties. En het voorval met Karim Benzema tijdens de CL-wedstrijd in Mönchengladbach (Benzema zei toen in de spelerstunnel aan Ferland Mendy om de bal zeker niet aan Vinícius te geven, nvdr) maakte duidelijk dat de jonge Braziliaan ook binnen de ploeg zijn critici heeft.'

'Bij Real Madrid zal de overtuiging nu ook alleen maar groter worden dat het onmogelijk is om het sportieve project rond deze Hazard op te bouwen. Zijn contract loopt nog tot juni 2024, maar ik betwijfel of hij tegen dan nog in Madrid rondloopt. Ook het krediet van Zinédine Zidane zou al lang op zijn en de Franse coach is toch een van de grootste pleitbezorgers van Hazard bij de club. Als Zizou deze zomer aan de kant geschoven wordt, wat de verwachting is, zullen ook de dagen van Hazard bij Real geteld zijn.'

3. Wat betekent dit voor de nationale ploeg?

Van Herpe: 'Als de Rode Duivels het EK willen winnen, is een topfitte Hazard van goudwaarde. Maar gaan we die dit seizoen nog zien? Het ziet er niet naar uit. Je kan je zelfs de vraag stellen of deze Hazard mee naar het EK moet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Roberto Martínez hem alleen maar gaat meenemen voor de ambiance of als supersub. Want ook als invaller riskeer je hem al na één match kwijt te zijn met een blessure. Kopzorgen dus voor iedereen, niet het minst voor Eden zelf.'