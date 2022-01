Dortmund wil er alles aan doen om topspits Erling Haaland te behouden, maar van een ultimatum tegen wanneer de Noor moet beslist hebben over zijn toekomst is geen sprake. Dat vertelde Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke woensdag.

Wat wordt de volgende bestemming van Erling Haaland na Borussia Dortmund? Het is een vraag die de hele voetbalwereld al maanden in zijn ban houdt. Maar de Noorse spits zelf zou er niet zo mee bezig zijn. 'Ik heb de afgelopen maanden beslist om niets te zeggen over mijn toekomst. Ik doe dat uit respect voor de club, maar ook omdat ik het zelf nog niet weet', vertelde hij aan het Noorse Viaplay.

'Ik merk wel dat de club druk probeert te zetten op mij om snel te beslissen over mijn toekomst. Er gaan dingen moeten gebeuren, en snel ook.' Vooral door die laatste uitspraak gingen de Duitse media speculeren over een mogelijk ultimatum dat Haaland heeft opgelegd gekregen van de club. Zij denken dat de Noor voor februari een besluit zou moeten nemen over een contractvoorstel bij Dortmund. 'Dat is echt abolute bullshit', counterde directeur Hans-Joachim Watzke de speculaties over het fenomeen bij het Duitse ARD voor de verloren bekerwedstrijd tegen St. Pauli. 'Het is niet zo dat er van de ene op het andere moment iets gaat veranderen. Of hij zich in de voet heeft geschoten met het interview? Daar hebben wij geen invloed op. Dat moet hij weten en dat hebben we hem ook gezegd.'

