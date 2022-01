Tegen 31 januari zou er duidelijkheid moeten zijn over de toekomst van de Noorse superspits. Wat beweegt er achter de schermen?

The word is out. Mino Raiola heeft onlangs gezegd dat er een 'grote kans' is dat Erling Haaland deze zomer vertrekt bij Borussia Dortmund, hoewel de makelaar in een later gesprek met de Nederlandse NOS 'een extra jaartje bij Dortmund' niet uitsloot.Hoe dan ook, dat de nu 21-jarige spits niet eeuwig in het Signal Iduna Park zal voetballen, is een feit. Achter de schermen is de strijd om de Noorse aanvaller in alle hevigheid losgebarsten. De club die het beste project kan voorleggen aan Haaland (en Raiola), zal de hoofdvogel afschieten. Zijn contract bij Borussia Dortmund loopt nog tot juni 2024 en de opstapclausule bedraagt - vanaf komende zomer - 75 miljoen euro. Een koopje? Niet echt, want er zullen nog allerhande commissies betaald moeten worden, onder meer aan Raiola en aan Erlings vader Alf-Inge, en de superspits wil natuurlijk ook een astronomisch loon van zo'n 30 à 35 miljoen euro per jaar.In Dortmund willen ze graag tegen het einde van deze maand duidelijkheid over de toekomst van Haaland. Volgens het Duitse blad Bild zitten de club en de vertegenwoordigers van de speler daarom volgende week samen.In Duitse en Spaanse media is te lezen dat Erling Haaland er de voorkeur aan geeft om in de nabije toekomst in Spanje te gaan voetballen. In dat geval is Real Madrid de voornaamste kandidaat om de Noor in te lijven.Bij de Koninklijke is Kylian Mbappé deze zomer echter de topprioriteit, maar dat sluit de komst van Haaland niet uit. In Spanje wordt al luidop gedroomd van een voorlinie Mbappé-Haaland-Vinícius. Zo zei Javier Tebas, de flamboyante voorzitter van La Liga, al: 'Ik hoop dat Mbappé en Haaland bij Real Madrid terechtkomen, of bij een andere Spaanse ploeg. Real heeft alleszins de middelen om ze allebei te halen.'Die gedachte alleen al bezorgt de rivalen uit Barcelona natuurlijk koude rillingen. Voorzitter Joan Laporta probeert krampachtig om Haaland vanaf volgend seizoen in Camp Nou te zien voetballen.Gezien de financiële problemen van de Catalaanse club lijkt dat onmogelijk, maar volgens de doorgaans goed geïnformeerde Spaanse voetbalkenner Guillem Balague kan het wél. 'Barcelona moet eerst af van een aantal grote namen en zware lonen, maar bij de club hebben ze er vertrouwen in dat dat gaat lukken', vertelde hij in een podcast van de BBC.De eerste zet was de verhuur van Philippe Coutinho aan Aston Villa, maar volgens Balague staan ook Sergiño Dest, Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Oscar Mingueza en Luuk de Jong in de etalage.'De relatie tussen Raiola en Joan Laporta is heel close', aldus Balague. 'Als het geld beschikbaar is, is Barça een optie en daarnaast zou Laporta nog een paar jonge spelers uit de stal van Raiola een contract kunnen geven. Barcelona wordt nu al in verband gebracht met Noussair Mazraoui, de rechtsachter van Ajax.'Maar er zijn ook andere kapers voor de kust. Volgens kwaliteitssite The Athletic staat Haaland bovenaan op het verlanglijstje van Manchester City. De club van Guardiola heeft de komende weken en maanden gesprekken op stapel staan met de vertegenwoordigers van de speler.De Citizens zullen alleszins een financieel zeer aantrekkelijk voorstel op tafel kunnen leggen, de vraag is alleen of geld de doorslag zal geven om de Noor te overtuigen.Mocht de deal niet doorgaan, dan houden Guardiola en co ook nog Alexander Isak (Real Sociedad) en Dusan Vlahovic (Fiorentino) achter de hand, aldus The Athletic.Een andere club die volgens Raiola staat te drummen om zijn poulain in te lijven, is Bayern München. Bij de Duitse recordkampioen zou Haaland de gedroomde opvolger zijn van Robert Lewandowski, maar Karl-Heinz Rummenigge zei onlangs bij Bild TV dat 'Bayern geen enkele inspanning zal doen om Haaland te halen'. Volgens de ex-CEO, die nog steeds in de raad van bestuur zetelt, zijn daar twee redenen voor: 'Er zijn niet alleen de financiële overwegingen, maar het zou ook geen blijk van respect en erkenning naar Lewandowski zijn.'In mei vorig jaar leek ook Oliver Kahn, Rummenigges opvolger, niet happig op de komst van de Noor. 'Sorry, wie daarover spreekt, heeft nog niet door wat de situatie is. Een transfer die meer dan 100 miljoen euro kost, is momenteel ondenkbaar voor Bayern', zei de oud-doelman.Een kandidaat-koper is ook PSG, zeker als Kylian Mbappé deze zomer naar Real Madrid trekt (en daar heeft het toch alle schijn van). Volgens L'Equipe is de Franse topclub ook bereid om de portefeuille open te trekken voor Haaland. Een argument in de onderhandelingen zal zeker ook het vooruitzicht zijn om samen met Lionel Messi en Neymar te kunnen voetballen.